Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Getafe

Matan a tiros a un hombre y otro resulta herido en Getafe por un presunto ajuste de cuentas

Los disparos se han producido a las 17:30 horas en un domicilio de la localidad madrileña. Ha sido una llamada al 091 la que ha alertado de la situación. Cuando los agentes han llegado al lugar, el hombre ya había fallecido a causa de las heridas.

Imagen de archivo de un coche de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalEFE

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Un hombre ha muerto este viernes tras ser disparado en un domicilio de la calle Ramón rubial nº 15 de Getafe, en Madrid, según ha informado la Jefatura Superior del cuerpo de la Policía Nacional. Según apunta Emergencias, se trata de un varón de 42 años que presentaba dos heridas por arma de fuego, y se ha abierto una investigación tras conocer los hechos, que han ocurrido a las 17:30 horas.

El 091 ha recibido una llamada alertando de que un hombre había resultado herido por arma de fuego. Cuando los agentes han acudido al lugar, el hombre ya había fallecido a causa de las heridas.

Según recoge EFE, sanitarios del Summa112 también han atendido a otro hombre, de 27 años, que presentaba un traumatismo craneoencefálico leve y que ha sido trasladado al Hospital Severo Ochoa de Leganés.

Otras fuentes apuntan a EFE que los disparos se han producido en una vivienda de la calle Ramón Rubial y que el motivo podría deberse a un ajuste de cuentas.

Al lugar se han desplazado agentes del grupo de delitos violentos (DEVI) el VI de homicidios, quienes se han hecho cargo de la investigación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, viernes 9 de enero de 2026

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Publicidad

Sociedad

El Desafío

Arranca la sexta temporada de 'El Desafío' con ocho nuevos concursantes

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Matan a tiros a un hombre y otro resulta herido en Getafe por un presunto ajuste de cuentas

Las impactantes imágenes de la explosión mortal en Carabanchel: así ha quedado el edificio

Las impactantes imágenes de la explosión mortal en Carabanchel: así ha quedado el edificio

Agresión doble a una madre y su hija en Calella, Barcelona
VIOLENCIA MACHISTA

El doble agresor fugado de Calella golpeó a las víctimas con una olla: "La sacaron con una mascarilla, entubada"

Explosión de gas en Carabanchel
Explosión de gas

Muere una mujer y 9 personas resultan heridas en una explosión de gas en Carabanchel

Localizan el cuerpo sin vida de un hombre tras caer al mar por el temporal en Donostia
Donostia

Localizan el cuerpo sin vida de un hombre tras caer al mar por el temporal en Donostia

Un hombre de avanzada edad ha fallecido este viernes tras caer al mar a causa del temporal. Los efectivos de rescate han recuperado su cadáver en la zona del Kursaal de San Sebastián.

Los padres de Sandra Peña a su llegada a la Fiscalía de Menores
Sevilla

La familia de Sandra Peña presenta una querella contra el colegio por su suicidio

Los padres de la menor, fallecida el pasado 14 de octubre en Sevilla, acuden a la vía penal al considerar que el centro no activó los protocolos frente al acoso pese a las advertencias previas.

Billetes de 50 euros

Alerta tras detectar billetes falsos en Nueva Carteya en Córdoba: "Suelen ser suaves como el papel normal"

Ana Julia Quezada

La madre de Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia Quezada que difunde imágenes del menor

Mislata

El doloroso homenaje de la madre de Vera, la niña que murió en el accidente de Mislata: "Que tu voz remueva las conciencias"

Publicidad