Matan a tiros a un hombre y otro resulta herido en Getafe por un presunto ajuste de cuentas

Un hombre ha muerto este viernes tras ser disparado en un domicilio de la calle Ramón rubial nº 15 de Getafe, en Madrid, según ha informado la Jefatura Superior del cuerpo de la Policía Nacional. Según apunta Emergencias, se trata de un varón de 42 años que presentaba dos heridas por arma de fuego, y se ha abierto una investigación tras conocer los hechos, que han ocurrido a las 17:30 horas.

El 091 ha recibido una llamada alertando de que un hombre había resultado herido por arma de fuego. Cuando los agentes han acudido al lugar, el hombre ya había fallecido a causa de las heridas.

Según recoge EFE, sanitarios del Summa112 también han atendido a otro hombre, de 27 años, que presentaba un traumatismo craneoencefálico leve y que ha sido trasladado al Hospital Severo Ochoa de Leganés.

Otras fuentes apuntan a EFE que los disparos se han producido en una vivienda de la calle Ramón Rubial y que el motivo podría deberse a un ajuste de cuentas.

Al lugar se han desplazado agentes del grupo de delitos violentos (DEVI) el VI de homicidios, quienes se han hecho cargo de la investigación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.