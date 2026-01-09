Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

VIOLENCIA MACHISTA

El doble agresor fugado de Calella golpeó a las víctimas con una olla: "La sacaron con una mascarilla, entubada"

El estado de la joven es extremadamente grave y, según las mismas fuentes, se encuentra en situación de muerte cerebral. Su madre también permanece ingresada en estado crítico, con pronóstico reservado.

Agresión doble a una madre y su hija en Calella, Barcelona

INCIDENTE CALELLA | Antena 3 Noticias

Publicidad

Lola Márquez Romero
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra mantienen un amplio dispositivo para localizar a un hombre de 25 años, presunto autor de la agresión a su pareja y a la madre de esta en un domicilio de Calella (Barcelona). Las dos mujeres están hospitalizadas en estado crítico y no se descarta que se trate de un nuevo caso de violencia machista.

Una agresión extrema en el domicilio familiar

Los Mossos d'Esquadra buscan activamente a un hombre de 25 años como presunto responsable de la brutal agresión a dos mujeres, madre e hija, ocurrida el jueves por la tarde en Calella, en la comarca del Maresme (Barcelona). Según han informado fuentes cercanas a la investigación, las víctimas son la pareja sentimental del agresor y la madre de la joven.

La agresión se produjo alrededor de las 15:00 horas en el interior de la vivienda familiar. Cuando los agentes llegaron al domicilio, tras recibir el aviso de varios vecinos, encontraron a ambas mujeres con heridas de extrema gravedad: "La sacaron con una mascarilla, entubada". El presunto agresor habría huido antes de la llegada de la policía, escapando por unos márgenes próximos al bloque de pisos.

Estado crítico de las víctimas

El estado de la joven es extremadamente grave y, según las mismas fuentes, se encuentra en situación de muerte cerebral. Su madre también permanece ingresada en estado crítico, con pronóstico reservado. Ambas fueron trasladadas de urgencia a un centro hospitalario, donde continúan recibiendo atención médica.

La investigación sigue abierta y los Mossos no descartan ninguna hipótesis, aunque todo apunta a que podría tratarse de un caso de violencia machista. El sospechoso se ha convertido en estos momentos en el hombre más buscado de Cataluña.

El aviso de los vecinos y antecedentes de violencia

Fueron varios vecinos del inmueble quienes alertaron a la policía tras escuchar gritos procedentes del interior del piso. “Escuché los gritos de una mujer, pero gritando con miedo”, relataba una vecina. Otros residentes aseguran haber oído golpes fuertes poco después.

Según testimonios recogidos en el lugar, el presunto agresor no residía de forma habitual en la vivienda, pero “venía cada dos por tres”, lo que le habría permitido acceder con facilidad al domicilio. Algunos vecinos también aseguran que no se trataba de un hecho aislado y que en otras ocasiones ya se habían escuchado discusiones, amenazas y episodios de malos tratos.

El Área de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Norte de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo del caso y mantiene desplegado un dispositivo policial para localizar y detener al agresor, que continúa huido.

Por su parte, el Ayuntamiento de Calella ha convocado para este viernes a las 20:00 horas una concentración de rechazo en la plaza del Ajuntament. En el acto se leerá un manifiesto y está prevista la intervención del alcalde, Marc Buch, como muestra de condena a esta grave agresión y de apoyo a las víctimas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Las impactantes imágenes de la explosión mortal en Carabanchel: así ha quedado el edificio

Las impactantes imágenes de la explosión mortal en Carabanchel: así ha quedado el edificio

Publicidad

Sociedad

Las impactantes imágenes de la explosión mortal en Carabanchel: así ha quedado el edificio

Las impactantes imágenes de la explosión mortal en Carabanchel: así ha quedado el edificio

Agresión doble a una madre y su hija en Calella, Barcelona

El doble agresor fugado de Calella golpeó a las víctimas con una olla: "La sacaron con una mascarilla, entubada"

Explosión de gas en Carabanchel

Muere una mujer y 9 personas resultan heridas en una explosión de gas en Carabanchel

Localizan el cuerpo sin vida de un hombre tras caer al mar por el temporal en Donostia
Donostia

Localizan el cuerpo sin vida de un hombre tras caer al mar por el temporal en Donostia

Los padres de Sandra Peña a su llegada a la Fiscalía de Menores
Sevilla

La familia de Sandra Peña presenta una querella contra el colegio por su suicidio

Billetes de 50 euros
Billetes falsos

Alerta tras detectar billetes falsos en Nueva Carteya en Córdoba: "Suelen ser suaves como el papel normal"

La Policía Local aconseja a la población revisar los billetes y entregarlos sí se detecta que son falsos.

Ana Julia Quezada
Ana Julia Quezada

La madre de Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia Quezada que difunde imágenes del menor

Patricia Ramírez pide ayuda para cerrar la cuenta y lamenta que "hay quien no tiene corazón, ni alma, ni empatía y ningún respeto por mi pequeño".

Mislata

El doloroso homenaje de la madre de Vera, la niña que murió en el accidente de Mislata: "Que tu voz remueva las conciencias"

El cuerpo de la víctima se encontraba completamente calcinado

Muere una persona en el incendio de una chabola en un barranco en Gran Canaria

El emotivo mensaje de despedida del padre de Siro Ouro, actor de 'La Mesías', tras su muerte: "Falleció sin sufrir"

El emotivo mensaje de despedida del padre de Siro Ouro, actor de 'La Mesías', tras su muerte: "Murió sin sufrir"

Publicidad