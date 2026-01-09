El doble agresor fugado de Calella golpeó a las víctimas con una olla: "La sacaron con una mascarilla, entubada"

Los Mossos d'Esquadra mantienen un amplio dispositivo para localizar a un hombre de 25 años, presunto autor de la agresión a su pareja y a la madre de esta en un domicilio de Calella (Barcelona). Las dos mujeres están hospitalizadas en estado crítico y no se descarta que se trate de un nuevo caso de violencia machista.

Una agresión extrema en el domicilio familiar

Los Mossos d'Esquadra buscan activamente a un hombre de 25 años como presunto responsable de la brutal agresión a dos mujeres, madre e hija, ocurrida el jueves por la tarde en Calella, en la comarca del Maresme (Barcelona). Según han informado fuentes cercanas a la investigación, las víctimas son la pareja sentimental del agresor y la madre de la joven.

La agresión se produjo alrededor de las 15:00 horas en el interior de la vivienda familiar. Cuando los agentes llegaron al domicilio, tras recibir el aviso de varios vecinos, encontraron a ambas mujeres con heridas de extrema gravedad: "La sacaron con una mascarilla, entubada". El presunto agresor habría huido antes de la llegada de la policía, escapando por unos márgenes próximos al bloque de pisos.

Estado crítico de las víctimas

El estado de la joven es extremadamente grave y, según las mismas fuentes, se encuentra en situación de muerte cerebral. Su madre también permanece ingresada en estado crítico, con pronóstico reservado. Ambas fueron trasladadas de urgencia a un centro hospitalario, donde continúan recibiendo atención médica.

La investigación sigue abierta y los Mossos no descartan ninguna hipótesis, aunque todo apunta a que podría tratarse de un caso de violencia machista. El sospechoso se ha convertido en estos momentos en el hombre más buscado de Cataluña.

El aviso de los vecinos y antecedentes de violencia

Fueron varios vecinos del inmueble quienes alertaron a la policía tras escuchar gritos procedentes del interior del piso. “Escuché los gritos de una mujer, pero gritando con miedo”, relataba una vecina. Otros residentes aseguran haber oído golpes fuertes poco después.

Según testimonios recogidos en el lugar, el presunto agresor no residía de forma habitual en la vivienda, pero “venía cada dos por tres”, lo que le habría permitido acceder con facilidad al domicilio. Algunos vecinos también aseguran que no se trataba de un hecho aislado y que en otras ocasiones ya se habían escuchado discusiones, amenazas y episodios de malos tratos.

El Área de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Norte de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo del caso y mantiene desplegado un dispositivo policial para localizar y detener al agresor, que continúa huido.

Por su parte, el Ayuntamiento de Calella ha convocado para este viernes a las 20:00 horas una concentración de rechazo en la plaza del Ajuntament. En el acto se leerá un manifiesto y está prevista la intervención del alcalde, Marc Buch, como muestra de condena a esta grave agresión y de apoyo a las víctimas.

