La madre de Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia Quezada que difunde imágenes del menor

La madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, ha denunciado públicamente la existencia de una cuenta en Instagram que utiliza el nombre de Ana Julia Quezada y difunde imágenes de su hijo, asesinado en 2018. Ramírez ha calificado este hecho como un ataque intolerable a la dignidad y a la memoria del menor y ha lamentado que "desgraciadamente hay quien no tiene ni corazón, ni alma, ni empatía y, por supuesto, ningún respeto por mi pequeño Gabriel".

"Resulta terriblemente doloroso tener que ver esta barbaridad", ha expresado Ramírez a través de sus propias redes sociales, donde ha compartido capturas del perfil, identificado como @anajulia_quezada, y ha solicitado ayuda a los usuarios para denunciarlo ante la plataforma. La madre del menor considera que se trata de una cuenta falsa y que no está gestionada por la autora material del crimen.

El perfil en cuestión combina imágenes del niño con fotografías de la mujer condenada por su asesinato, una práctica que, según Ramírez, vulnera gravemente los derechos fundamentales del menor, como el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Ante esta situación, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para denunciar masivamente la cuenta.

Para Ramírez, permitir estos "actos crueles" supone que "sigan pasando con total impunidad". Así, la madre de Gabriel ha animado a crear una "trinchera para proteger la memoria de los que se nos van dejándonos en la intemperie", y agradece de antemano la solidaridad.

La respuesta ciudadana no se ha hecho esperar. Numerosos usuarios han mostrado públicamente su apoyo a la familia y han confirmado que ya han procedido a denunciar el perfil ante Instagram.

