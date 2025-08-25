Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Unas pregoneras reivindicativas y críticas con el Ayuntamiento dan el pistoletazo de salida a las fiestas de Sants, en Barcelona

La crisis de vivienda y el precio del alquiler han sido los pilares del discurso que abría las fiestas de Sants, unas de las más esperadas del año por los barceloneses.

Cartel de las fiestas de Sants, en Barcelona

Cartel de las fiestas de Sants, en BarcelonaAyuntamiento de Barcelona

Paula Silvestre
Publicado:

Las actrices mallorquinas Esther López y Júlia Truyol han dado voz a un pregón muy peculiar por la forma, y con unos mensajes contra la gestión municipal muy directos. Ambas integrantes de la compañía La Calòrica y residentes en el barrio desde hace diecisiete años, han clamado contra la masificación turística y la gentrificación.

Los problemas de la crisis de vivienda y el precio del alquiler que están ahogando a los vecinos y obligándoles a salir del barrio en favor de los turistas han sido uno de los pilares del discurso que abría las fiestas de Sants. Han querido dejar palpable la desaparición de los comercios de toda vida que se ven reemplazados por grandes cadenas perdiendo la identidad de barrio.

Numerosos vecinos habían acudido al parque de la España Industrial a ver a las actrices, quienes ilusionadas por ser las elegidas para protagonizar la bienvenida de las fiestas, sorprendieron gritando a viva voz contra la extrema derecha a quienes acusan de fascistas y han resaltado el valor de la red vecinal de Sants y sus entidades, como cooperativas, salas de teatro o pequeños comercios que siempre responden ante los embates de la extrema derecha.

Han aprovechado también su momento para pedir al Ayuntamiento que se activen todos los mecanismos posibles para parar la atrocidad en Gaza y que el estado genocida de Israel no quede impune. Cerraban ese discurso con un gran grito de 'estamos hartaaaaaaaaaaaaaaaaas' largo y contundente.

Críticas, política y reivindicación marcan el arranque de las fiestas

El pregón de las fiestas mayores de Sants siempre se ha caracterizado por discursos rompedores a los que dan voz personalidades emblemáticas, y este año tampoco fue para menos.

El gran grito de cierre ha inundado las redes sociales de críticas que van desde el apoyo y el ensalzamiento a las actrices, pero tampoco se han librado de las críticas. A favor o en contra, una de las fiestas de barrio más emblemáticas de Barcelona ya están en marcha.

