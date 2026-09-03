Efemérides de hoy 3 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 3 de septiembre?

El 3 de septiembre de 1770, Carlos III, rey de España, declara la Marcha Granadera como Marcha Real. Por arraigo popular, se acaba estableciendo como Himno Nacional bajo el reinado de Isabel II. Es publicada mediante una Real Orden que reserva esta composición para rendir honores a la familia real. Con el paso del tiempo, la pieza trasciende el ámbito militar y protocolario hasta convertirse en el símbolo musical del Estado. Durante los siglos XIX y XX, la pieza experimenta una serie de cambios.

La Marcha Real es uno de los himnos nacionales más antiguos del mundo y, además, se trata de uno de los pocos que carecen de letra oficial. Su interpretación completa dura 52 segundos, mientras que la versión breve empleada en muchos actos oficiales ronda los 27 segundos. La adaptación oficial vigente fue armonizada por el compositor Francisco Grau y aprobada por el Gobierno en el año 1997.

Un 3 de septiembre, pero de 1978, comienza oficialmente el pontificado de Juan Pablo I. El cardenal italiano Albino Luciani inicia su camino como cabeza de la Iglesia católica mediante una ceremonia en la plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, en la que renuncia a la tradicional coronación con la tiara papal y opta por una celebración más sencilla. Elegido diez días antes tras la muerte de Pablo VI, adopta el nombre de Juan Pablo I en homenaje a sus dos inmediatos predecesores, Juan XXIII y Pablo VI.

Su pontificado dura únicamente 33 días, el más breve del siglo XX, al fallecer de forma repentina el 28 de septiembre de 1978. Su cercanía, sencillez y estilo pastoral le valen el sobrenombre de "el Papa de la sonrisa". En 2022, es beatificado durante el papado de Francisco, tras reconocer un milagro atribuido a su intercesión.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 3 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 3 de septiembre?

1783.- Se firma en París el tratado de paz que pone fin a la Guerra de Independencia de las colonias americanas de Gran Bretaña y Jorge III renuncia a sus posesiones ultramarinas.

1939.- Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a la Alemania nazi en respuesta a la invasión de Polonia.

1943.- El Gobierno del mariscal Pietro Badoglio firma la rendición de Italia ante las fuerzas aliadas, durante la Segunda Guerra Mundial.

1953.- Entra en vigor el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

1971.- El emirato de Qatar se declara independiente y deja de ser protectorado británico.

1971.- El coronel argentino Héctor Cabanillas entrega en Madrid el cadáver embalsamado de la ex primera dama Eva Duarte de Perón, Evita, al que fuera su marido, el general Juan Domingo Perón, expresidente de Argentina.

1998.- Un avión MD-11 de Swiss Airlines explota en pleno vuelo frente a las costas de Nueva Escocia (Canadá). Fallecen 229 personas.

2006.- La Selección española de baloncesto se proclama por primera vez en su historia campeona del mundo al vencer a Grecia en la final del Mundial de Japón.

2009.- Michael Jackson es enterrado en el cementerio californiano Forest Lawn de Glendale, dos meses después de su muerte.

2017.- Corea del Norte prueba su bomba atómica más potente hasta la fecha, una bomba de hidrógeno que puede equiparse a un misil de alcance intercontinental.

2020.- Investigadores secuencian el genoma de la gorgonia roja, coral del Mediterráneo amenazado por el cambio climático.

¿Quién nació el 3 de septiembre?

1875.- Ferdinand Porsche, fundador de Porsche.

1898.- Federico Carlos Sáinz de Robles, escritor español.

1926.- Irene Papas, actriz griega.

1965.- Charlie Sheen, actor estadounidense.

1988.- Carla Suárez, tenista española.

¿Quién murió el 3 de septiembre?

1883.- Ivan Turguenev, novelista ruso.

1951.- Ernestina Lecuona, pianista y docente cubana.

1991.- Frank Capra, director de cine ítalo-estadounidense.

1992.- Barbara McClintock, genetista estadounidense, Nobel de Medicina.

2010.- Mike Edwards, músico británico.

2025.- Vicente Sanchís, árbitro español de baloncesto.

¿Qué se celebra el 3 de septiembre?

El 3 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Higiene.

Horóscopo del 3 de septiembre

Los nacidos el 3 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 3 de septiembre

Hoy, 3 de septiembre, se celebran san Gregorio y santa Basilisa.