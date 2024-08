Preocupación por el virus del Nilo: Andalucía confirma 10 nuevos casos y una muerte

El virus del Nilo preocupa y mucho en Andalucía. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía confirmó este lunes diez nuevos casos de virus del Nilo Occidental. Preocupa, concretamente, la plaga de mosquitos que sufren desde hace semanas y que transmite esta enfermedad.

La Consejería advierte de estos nuevos casos y concretamente informa de una muerte entre ellos. El fallecimiento corresponde a una mujer de 84 años que falleció con el virus y que presentaba patologías previas.

Concretamente, la Consejería informó que se ha detectado la presencia del virus en las capturas realizadas entre el 1 y el 8 de agosto. Los municipios examinados han sido: los sevillanos Almensilla, Bullullos de la Mitación, Dos Hermanas, Gelves, Los Palacios y Villafranca y Villamanrique de la Condesa, además de Barbate en Cádiz.

Municipios donde se han detectado los casos

Los diez casos nuevos confirmados han sido: tres personas en Dos Hermanas, cuatro en Coria del Río, una en Puebla del Río, otra en Sevilla y una de Navarra que se encontraba en ese momento en Utrera.

La situación de los pacientes es diferente en cada caso. Seis de ellos ya se encuentran dados de alta. Uno de ellos, concretamente una mujer de 84 años murió por el virus agravado por patologías previas. Este fallecimiento se ha producido en Coria del Río.

Medidas preventivas para el virus del Nilo

Desde la Consejería insisten en la necesidad de que la población mantenga las medidas preventivas para evitar picaduras de mosquitos en las horas de mayor actividad de estas especies transmisoras de este virus. Esas horas en concreto son las cercanas al amanecer y posteriores al atardecer. Las medidas preventivas pueden ser individuales, como lo son el uso de repelentes registrados en uso de piel y ropa clara, que cubra toda la piel; o domésticas, que son mosquiteras o repelentes ambientales. Sobre todo hacer uso de estas medidas preventivas si se es población vulnerable con inmunidad comprometida.

En estas recomendaciones dadas por la Consejería de Salud de Andalucía, se encuentra la de evitar acumulaciones de agua peridomésticas en jardines, macetas, útiles, etc. Esto se debe hacer para evitar el desarrollo de larvas de mosquitos, sobre todo los conocidos como el mosquito tigre.

Un niño con ataques epilépticos a causa del virus

En 2020 no solo impactó el Covid en la sociedad española, también lo hizo este virus conocido como el virus del Nilo. Concretamente, en ese año hubo ocho fallecidos y 77 contagiados. Uno de esos 77 es Daniel, que por entonces tenía 7 años. Ahora, el niño proveniente de la localidad sevillana de Guillena, sufre de epilepsia y otros trastornos. Su madre afirma que en un año puede tener entre 10 y 15 episodios de convulsiones. "Yo caí en depresión. Nadie se imagina por lo que ha pasado. Nadie se puede imaginar la gravedad de este problema. No nos dan voz, no nos quieren escuchar", lamenta y cuenta cómo fue ver los primeros síntomas de una crisis: "Cuando me doy cuenta mi hijo estaba con los ojos vueltos, rígido, con las manos arrugadas y echando espuma por la boca".

"La doctora de infeccioso me dice que le ha picado el mosquito y le ha transmitido el virus del Nilo, pero ningún medicamento le ha quitado las convulsiones", relata y denuncia que Daniel, ahora tiene 11 años y esos trastornos provocados por el virus del Nilo, no remiten.

