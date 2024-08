Un niño de 11 años sufre ataques epilépticos desde que se contagió del virus del Nilo en 2020 en Sevilla

Desde 2011 la aparición del mosquito que porta el virus del Nilo ha generado numerosos problemas en las poblaciones ribereñas del Guadalquivir sevillano. Especialmente duro fue el año 2020, con ocho fallecidos y 77 contagios. Y uno de esos 77 es Daniel, que por entonces tenía 7 años.

Ocurrió en la localidad sevillana de Guillena. "Jamás había tenido un problema de salud", asegura May, su madre. Sin embargo, desde que desarrolla la enfermedad y recibe los tratamientos médicos, está aquejado de epilepsia y otros trastornos. Su madre afirma que en un año puede tener entre 10 y 15 episodios de convulsiones. "Yo caí en depresión. Nadie se imagina por lo que ha pasado. Nadie se puede imaginar la gravedad de este problema. No nos dan voz, no nos quieren escuchar", lamenta.

May se sorprendió al ver los primeros síntomas de una grave crisis: “Cuando me doy cuenta mi hijo estaba con los ojos vueltos, rígido, con las manos arrugadas y echando espuma por la boca”, recuerda. Unas ronchas en la piel le hacen sospechar y decide llevarle al médico: “La doctora de infeccioso me dice que le ha picado el mosquito y le ha transmitido el virus del Nilo, pero ningún medicamento le ha quitado las convulsiones”.

Ahora, Daniel tiene 11 años y esos trastornos no remiten, por lo que no puede hacer vida normal. Su madre teme dejarle solo por “si sufre algún episodio grave y nadie sepa actuar”, a pesar de que a él le gustaría salir al parque y poder “quedarse en casa de algún primo”. Ya en febrero de este mismo año, asegura la madre, ha sufrido dos crisis.

No es el único caso. May ya se ha topado con otros padres que están viviendo situaciones similares. “Casos de chicas intubadas y sus madres me decían lo mismo, que era por la picadura del mosquito”, asevera. Los afectados piden medidas inmediatas, pero también los vecinos de 13 poblaciones que lo sufren. Y es que este mismo verano se han batido récords de la presencia de este insecto. Por ahora, dos mujeres han muerto por microencefalitis vírica como consecuencia del virus del Nilo, y otras nueve han tenido que ser hospitalizadas.

Nadie sale a la calle

Los habitantes de las localidades afectadas, 354.000 en total, tienen miedo a salir a la calle y exigen a la Junta de Andalucía tomar medidas efectivas. De hecho, han creado la plataforma Lucha Contra Virus Nilo y el pasado lunes se concentraban unas 300 personas en Puebla del Río.

Según los expertos, las intensas lluvias de Semana Santa han hecho proliferar las larvas. Jordi Figuerola, investigador de la Estación Biológica de Doñana, avisa de que se tenían que haber aplicado larvicidas en las marismas arroceras del suroeste sevillano. En las horas en las que salen los mosquitos, estas localidades están prácticamente vacías, lo que afecta también a la economía local.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com