Preocupación por un rebrote de coronavirus en Castellón con 16 contagiados tras una reunión familiar

Los vecinos de uno de los bloques de pisos de Castellón donde residen algunas de las 16 personas afectadas por un brote de coronavirus en la ciudad han manifestado "el miedo y la preocupación" que les provoca la propagación del virus.

Así lo ha expresado uno de los vecinos en declaraciones en las que ha desmentido la versión de la consejería de Sanidad Pública de la Generalitat Valenciana, porque han asegurado que no son 16 personas las contagiadas en este edificio de viviendas. "Aquí solo hay una pareja que ha dado positivo por coronavirus y sus hijos no han dado positivo y están todos encerrados en casa, no salen ni para hacer la compra", ha recalcado.

El origen del brote se podría deber a una reunión familiar durante la celebración de san Juan el pasado martes, 23 de junio. Una de las familias participantes procede de la ciudad de Lleida y uno de sus miembros presentó síntomas el lunes 22, según explicaba la consejería en un comunicado.

Sin embargo, uno de los vecinos ha asegurado que en las celebraciones que hubo en este bloque de viviendas por la Noche de San Juan no habría asistido la persona que habría contagiado al resto de familias. "Aquí no fue, el que trajo el virus vino de otro barrio de la ciudad y contaminó a su familia", ha afirmado. Aún así, el vecindario ha manifestado que "verían bien" que Sanidad Pública realizara pruebas a todos los vecinos para comprobar si ha habido más contagios en este barrio.

Respecto a un posible confinamiento de todo el bloque de viviendas, algunos vecinos han señalado que les parecería una decisión "muy exagerada" ya que creen que a diferencia de lo ocurrido en la ciudad de Santander: "Allí son bastantes infectados y aquí, a día de hoy, solo está contagiada una pareja".