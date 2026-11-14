El Hierro al límite ante la llegada continua de cayucos: "Estamos agotados"

La imagen de día y de noche en el muelle de La Restinga está marcada con la llegada de cayucos con cientos de inmigrantes desembarcando. Embarcaciones de Salvamento Marítimo entran y salen continuamente para rescatar a personas que intentan alcanzar las costas canarias, incluidos menores. Las llegadas se suceden sin apenas descanso y los equipos de emergencia encadenan una intervención tras otra.

Solo en el día de hoy se han rescatado ya seis cayucos, cinco antes de las nueve de la mañana. Una situación que refleja la presión que soporta la isla y, especialmente, quienes trabajan en primera línea.

"Estamos agotados", reconoce Enric Dorado, patrón de Salvamento Marítimo. El cansancio de las tripulaciones se ha convertido en una de las principales preocupaciones. Aunque está prevista la llegada de una embarcación Guardamar, los profesionales insisten en que no basta con aumentar los medios materiales.

"Lo que falta es gestión de más personal, más tripulaciones", reclama Dorado.

Y es que el problema no termina en el mar. Una vez que los migrantes llegan a tierra, comienza otro operativo: atención sanitaria, identificación, asistencia humanitaria y traslado a los centros de acogida.

Los servicios médicos de El Hierro también denuncian la falta de refuerzos. La presión asistencial aumenta con cada nueva embarcación y los profesionales advierten de que necesitan instalaciones adecuadas para atender a quienes llegan después de varios días de travesía. Luis González, director médico de El Hierro, reclama un hospital de campaña que permita ofrecer una atención sanitaria digna. "Y cuando decimos hospital de campaña no decimos un edificio y ya está. Que lo doten de material y recursos humanos", insiste.

A esta presión se suma la falta de efectivos policiales. Desde JUPOL Canarias reclaman más agentes para poder hacer frente al volumen de llegadas y garantizar el funcionamiento de los dispositivos. "Hacen falta más policías, pero si no hay no se puede hacer otra cosa. Le hemos reclamado al Gobierno de España que traigan policías de la península", señala Alejandro Navarro, secretario general de JUPOL Canarias.

Mientras tanto, Cruz Roja continúa movilizando recursos humanos y materiales para atender a los migrantes desde el mismo momento en que pisan tierra. Su labor resulta fundamental en un operativo que necesita mantenerse activo prácticamente las 24 horas del día. "Hemos tenido que movilizar recursos de los centros de Canarias además de los de la península", explica Dácil León, portavoz de Cruz Roja.

Según los últimos datos publicados por EFE este 14 de noviembre, El Hierro ha recibido 81 cayucos durante los primeros catorce días de noviembre, una media cercana a seis embarcaciones diarias. En apenas dos jornadas, entre el viernes y el sábado, han desembarcado 1.225 personas en la isla. Además, el número de embarcaciones llegadas en lo que va de año asciende ya a 147.

Y mientras los cayucos siguen llegando a La Restinga, los vecinos de El Hierro mantienen una misma reivindicación: que las administraciones no se olviden de la isla y que no la dejen sola ante una situación que exige una respuesta coordinada y sostenida en el tiempo.