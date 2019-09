Una gran tormenta ha vuelto a inundar las calles de Arganda del Rey, en Madrid, un mes después de vivir una situación similar. El descontentos entre los vecinos es generalizado y buscan responsables de que esto suceda tan a menudo.

Muchos hablan de que esto se debe a que la localidad se encuentra un barranco.

Arganda del Rey se ha vuelto a inundar este domingo al sufrir varias riadas como consecuencia de las lluvias que están afectado a varios puntos de la región, especialmente en la zona sureste de la Comunidad de Madrid.

Así, se ha producido una tormenta fuerte alrededor de la 13.30 horas que ha provocado inundaciones en locales y viviendas del municipio y "bolsas de agua" en algunas zonas.

De esta forma, han confirmado que esta tormenta ha sido similar a la del pasado 26 de agosto, si bien no ha habido granizo. Así, aunque las alcantarillas no han podido sujetar toda la tromba de agua, no se han bloqueado como sucedió en la otra ocasión por la presencia de granizo.

Además, han confirmado que los servicios de emergencia están movilizados en el municipio donde participan tanto la Policía local como Bomberos.