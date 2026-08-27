El politólogo Tarek Jaziri-Arjona sostiene que la crisis migratoria "es cuestión de saber gestionar" y "coordinación entre administraciones"

Este miércoles, la Delegación del Gobierno en Ceuta apoyaba la postura del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que declaró que "no hubo ningún informe" que atisbara una entrada "sin precedentes" de migrantes registrada en Ceuta el pasado 30 de julio. En el comunicado emitido, la Delegación mantiene que "no recibió, en ningún momento, informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el día 30 de julio", de igual forma que el ministro. "Lo que sí se transmitió desde esta Institución, desde finales del mes de julio, fueron los datos diarios sobre el aumento de entradas por vía marítima", precisa el comunicado.

Se trata de unas declaraciones que contradicen a la postura de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien aseguró este martes en el Congreso que los agentes del CNI realizaron su trabajo en los días previos a la entrada masiva, monitorizaron la situación y trasladando sus análisis a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno. Robles resaltó que los militares "realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal de la Delegación del Gobierno". Además, señaló que en los días previos a la entrada masiva del 30 de julio "era público y notorio" que estaba habiendo llegadas a nado a Ceuta motivadas por la manipulación de la sentencia del Supremo.

"No ha habido comunicación clara"

En las Noticias de la Mañana de Antena 3, el politólogo Tarek Jaziri-Arjona ha señalado que "la cuestión migratoria requiere control". Cuenta que "la percepción que los españoles tienen sobre la inmigración es una cuestión de saber gestionar, de tener la sensación de control", un control que en Ceuta señala "que se perdió" y "con el paso del tiempo no ha habido comunicación clara del motivo por el que ha sucedido exactamente y qué hay que hacer ahora".

¿Falta de liderazgo en el Ejecutivo?

Acerca de esa sensación de falta de control, y barajando si ha habido realmente liderazgo por parte del Ejecutivo con esta crisis, Jaziri-Arjona señala que "el tema de la inmigración es una cuestión compleja, que requiere mucha coordinación entre diferentes administraciones. Incluso con el mando único se trata de colaborar con Vivas", cuenta. Aunque, también "entiende "que el Gobierno no quiere hacerlo de manera súper jerárquica y que las órdenes vengan de arriba y Vivas no tenga algo que decir".

Sánchez comparecerá el 3 de septiembre

Entre las últimas novedades sobre esta crisis migratoria, se ha conocido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo 3 de septiembre en un pleno extraordinario del Congreso con el fin de informar sobre la gestión del Gobierno ante esta llegada de decenas de miles de migrantes a Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio.

El presidente del Gobierno solicitó este miércoles a primera hora su comparecencia planteando que fuera el día 9, en el primer pleno del periodo ordinario de sesiones, pero finalmente la Junta de Portavoces del Congreso ha decidido que acuda a la cámara una semana antes, el día 3.

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