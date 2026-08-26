Buscan a Lucía, una menor de 13 años desaparecida desde el lunes en Granada

Desde el lunes, una niña de 13 años permanece en paradero desconocido en Granada. La Policía Local de la ciudad ha difundido el mensaje del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) que alerta de la desaparición de la menor. Se llama Lucía y, desde el lunes, nadie ha podido localizarla.

La joven mide 1,60 metros, pesa 60 kilogramos, su constitución física es delgada, tiene el pelo castaño, largo y liso y los ojos marrones. La última vez que fue vista llevaba una camiseta de tirantes negra, un pantalón vaquero corto y unas zapatillas deportivas blancas con dibujos dorados, según ha recogido el medio local 'Granada Hoy''.

El CNDES busca colaboración ciudadana y pide compartir cualquier tipo de información sobre la joven, llamando al 091, el teléfono de la Policía Nacional, o al 116000 de ANAR, de ayuda para casos de niños y adolescentes desaparecidos.