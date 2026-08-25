El momento en el que una espectacular bola de fuego sobrevuela el mar de Alborán a 77.000 kilómetros por hora

El pasado 23 de agosto, a las 3:21 horas, una bola de fuego muy brillante surcó los cielos del Mar de Alborán, tal y como se puede apreciar en las imágenes que acompañan esta noticia captadas por dos de las cámaras sur operadas desde el Observatorio de Calar Alto en Almería. Fueron los detectores que el Proyecto SMART opera desde los observatorios de Calar Alto (Almería), La Hita (Toledo), Sierra Nevada (Granada), La Sagra (Granada), Mazagón (Huelva), Huelva y Sevilla los que detectaron el evento.

Atendiendo al análisis preliminar del Profesor José María Madiedo (IAA-CSIC), se trató de un bólido de origen asteroidal, que entró en nuestra atmósfera a una velocidad inicial de 77.000 km/h. El bólido se movió con una trayectoria suroeste-noreste. La altitud inicial del fenómeno luminoso se situó a unos 87 km, mientras que la altitud final fue de 28 km sobre el Mar Mediterráneo.