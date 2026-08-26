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Una residencia de mayores LGTBI de Barcelona, un ejemplo de inclusión

La residencia Gent Gran de Gracia ha sido distinguida por la Generalitat de Cataluña.

Imagen de la residencia de mayores en Barcelona

Una residencia de mayores LGTBI de Barcelona, un ejemplo de inclusión | ANTENA 3 NOTICIAS

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Cintia Martí
Publicado:

Una residencia de mayores de Gracia, en Barcelona, ha sido reconocida por la Generalitat de Catalunya por ser un referente en diversidad e inclusión. "Es un reconocimiento al trabajo de todo el equipo", ha asegurado la directora Maite Frías a EFE.

En este centro, las personas mayores que forman parte del colectivo LGTBI encuentran un espacio seguro en el que poder vivir con naturalidad. De hecho, desde este martes, y tras el reconocimiento institucional, el centro ya cuenta con una nueva placa que así lo refleja.

Según explica la directora, había una diversidad sexual que "no estaba aceptada dentro de las residencias" y resultaba todo un reto, asegura, introducir las perspectivas del colectivo LGTBI dentro de estos espacios. Para ello, los trabajadores han recibido formación en inclusión y diversidad. Son ellos los que ahora realizan tareas de sensibilización a los residentes para que el centro continúe siendo un lugar seguro para la comunidad LGTBI. Frías reflexiona que, hasta el momento de aplicar el nuevo protocolo inclusivo, muchos usuarios tenían “creencias e ideas antiguas”.

Ahora, gracias al trabajo de los profesionales han conseguido, asegura la directora, que esté "totalmente aceptado que cualquier persona de cualquier identidad sexual pueda acudir a la residencia". Un trabajador del centro, en declaraciones a EFE, explica cómo se relacionan con los usuarios: "Les preguntamos sobre su vida personal, pero no suponemos que son heterosexuales". Así, esta residencia ha logrado que los mayores pierdan el miedo a no ser aceptados por el resto de usuarios e, incluso, a tener que ocultar su orientación sexual.

Noticias de hoy, miércoles 26 de agosto de 2026

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

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