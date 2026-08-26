Vídeo: Un agente de Policía rompe a llorar por los aplausos de la población por su actuación en Ceuta

Continúan las labores de la Policía Nacional en la gestión de la crisis migratoria que se vive en las calles de Ceuta desde el pasado 30 de julio, día en el que se produjo la entrada masiva de unas 80.000 personas de manera irregular. Por ello, los residentes de la ciudad autónoma han dedicado vítores y aplausos a algunos agentes que se encuentran desplegados para garantizar la seguridad.

En la grabación del perfil de @jesuink90 en Instagram, se aprecia cómo uno de los agentes que recibía todas expresiones de afecto no puede contener las lágrimas y comienza a llorar de la emoción. "¡Vamos, vamos!, "¡Viva la Policía!", se escucha a una persona gritar como agradecimiento a los agentes.

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