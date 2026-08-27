El casco para conducir una moto que la DGT obliga a usar desde octubre 2026

Los motoristas tendrán que estar atentos a los cambios que trae la actualización del Reglamento General de Circulación. En este sentido, Interior ha revisado las normas para adaptarlas a la movilidad actual y reforzar la seguridad de quienes circulan por carretera y ciudad.

La nueva normativa introduce varias novedades que afectan a la forma de circular y a la protección de los usuarios más vulnerables. ¿Quieres saber qué cambios se llevarán a cabo si eres motorista? Te contamos cuáles son las principales novedades y cómo te afectarán en tu día a día.

¿Qué casco de moto será obligatorio?

Antes los conductores de ciclomotores estaban abiertos a usar un casco certificado, pero a partir de octubre, no solo debe ser certificado, sino homologado.

Es decir, requieren de la homologación actualmente en vigor ECE 22.06. ¿Por qué se ha decidido este cambio? Básicamente porque su eficacia en caso de accidente se encuentra muy por encima de lo que estaba anteriormente.

Ahora bien, el tipo de casco permitido sigue siendo el mismo. Integral, modular, adventure o jet, todos ellos son legales siempre que estén homologados ECE 22.06.

¿Y cuándo será obligatorio este cambio?

Todas las personas que empleen un casco certificado no homologado en su ciclomotor podrán seguir haciéndolo hasta el 1 de octubre de 2027. A partir de entonces, la sanción aplicable será de 200 euros al ser considerada falta grave, incurriendo en la sustracción de 2 a 4 puntos si el agente así lo considera.

¿Qué otras modificaciones sobre motos se han aprobado?

Además del casco, tras la aprobación de este reglamento, los motoristas también: