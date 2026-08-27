Efemérides de hoy 27 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 27 de agosto?

El 27 de agosto de 2010, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos otorga la autorización regulatoria definitiva para la fusión de United Airlines y Continental Airlines, despejando el camino legal para el nacimiento de la mayor corporación aérea del mundo. El visto bueno del Gobierno federal se produjo tras un riguroso análisis antimonopolio en el que se determinó que la unión no dañaría significativamente la libre competencia, en gran parte debido a que las redes de rutas de ambas aerolíneas eran altamente complementarias y apenas se superponían. Al integrarse bajo el nombre matriz de United Continental Holdings, la nueva aerolínea gigante sumó una impresionante flota conjunta y una red global capaz de transportar a más de 140 millones de pasajeros al año a 370 destinos internacionales.

La histórica transacción, valorada en unos 3.000 millones de dólares en acciones, transformó de manera radical el panorama de la aviación comercial internacional al consolidar el mercado estadounidense bajo unos pocos grandes jugadores. La nueva compañía unificó la identidad visual corporativa de ambas marcas al adoptar el nombre comercial de United Airlines junto con el icónico logotipo del globo terráqueo característico de Continental. Esta gigantesca fusión no solo prometió generar millonarias sinergias económicas anuales y una mayor estabilidad financiera en un sector históricamente volátil, sino que también obligó a sus principales competidoras directas a acelerar sus propios procesos de alianzas estratégicas para poder competir frente al nuevo coloso de los cielos.

Un 27 de agosto, pero de 1979, el Ejército Republicano Irlandés (IRA) asesina a Lord Louis Mountbatten, primo segundo de la reina Isabel II de Inglaterra y último virrey de la India, al hacer estallar una bomba a bordo de su embarcación de recreo en Mullaghmore, Irlanda. El brutal atentado contra el veterano héroe de la Segunda Guerra Mundial y mentor del príncipe Carlos formaba parte de una sangrienta ofensiva del grupo paramilitar para forzar la retirada británica de Irlanda del Norte, cobrándose también la vida de un nieto de Mountbatten y de otros dos acompañantes. Este magnicidio no solo conmocionó profundamente a la familia real británica y a la opinión pública mundial por la relevancia del personaje, sino que provocó un endurecimiento inmediato de las políticas de seguridad del Gobierno de Margaret Thatcher, marcando uno de los episodios más oscuros e impactantes del largo conflicto norirlandés.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 27 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 27 de agosto?

1813.- Batalla de Dresde (Alemania): El Ejército de Napoleón derrota a las tropas de Austria, Prusia y Rusia (Sexta Coalición).

1859.- Apertura del primer pozo de petróleo en Titusville (Pensilvania, EEUU), cuna del "boom" del "oro negro".

1883.- 36.400 muertos en una erupción del volcán Perbuatány, entre Java y Sumatra, y destruye gran parte del archipiélago de Krakatoa (Indonesia).

1900.- Entra en funcionamiento la primera línea de autobús de larga distancia entre Londres y Leeds: 320 kms, dos días de duración y una vez a la semana.

1910.- Thomas Edison hace la primera demostración del cinematógrafo con sonido o kinetófono.

1939.- Primer vuelo pilotado del avión alemán "Heinkel He 178", sin hélice y motor a reacción con turbina.

1953.- España y el Vaticano firman en Roma un Concordato con la Santa Sede.

1962.- Lanzamiento de la sonda estadounidense Mariner 2 en dirección a Venus.

2001.- El Congreso de Perú aprueba unánimemente una acusación constitucional contra el ex presidente Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad.

2004.- Concluyen 22 días de asedio de la Gran Mezquita de Nayaf (Bagdad) por seguidores del clérigo iraquí Al Sadr con varios centenares de muertos.

2015.- 71 personas mueren asfixiadas en un camión frigorífico al este Austria.

¿Quién nació el 27 de agosto?

1770.- J. G. Federico Hegel, filósofo alemán.

1870.- Amado Nervo, poeta mexicano.

1899.- Eduardo Torroja, ingeniero español.

1908.- Lyndon B. Johnson, expresidente de EEUU.

1927.- Fernando Zóbel, pintor español.

1943.- Luis Rojas Marcos, psiquiatra español.

1976.- Carlos Moyá, tenista español.

¿Quién murió el 27 de agosto?

1576.- Tiziano Vecellio, pintor italiano.

1611.- Luis de Victoria, compositor español.

1635.- Lope de Vega, dramaturgo español.

1664.- Francisco de Zurbarán, pintor español.

1962.- Leopoldo Panero, poeta español.

2007.- Emma Penella, actriz española.

2009.- Joaquín Ruiz Giménez, primer Defensor del Pueblo.

¿Qué se celebra el 27 de agosto?

Hoy, 27 de agosto, se celebra el Día Mundial de los Lagos.

Horóscopo del 27 de agosto

Los nacidos el 27 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 27 de agosto

Hoy, 27 de agosto, se celebran santa Mónica y los santos Rufo y Marcelino.