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La Tomatina

Un año más, la Tomatina vuelve a teñir de rojo las calles de Buñol

Esta edición ha contado con 150.000 kilos de tomates donde, cerca de 22.000 personas, han participado en esta fiesta tan internacional.

Imagen de la Tomatina de Buñol

Un año más, la Tomatina vuelve a teñir de rojo las calles de Buñol | EFE

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Emma Tomás
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Como cada último miércoles de agosto, la localidad valenciana de Buñol volvía a vivir su fiesta internacional más esperada. Miles de personas, procedentes de todos los rincones del mundo, estaban preparados, desde primera hora de la mañana. "Quien venga a estar limpio, que no venga", decían algunos de ellos.

Una fiesta que llega ya a su 79 edición y que este año contaba con 150.000 kilos de tomate, 30.000 más que en 2025. Desde las 12:00 horas, se daba el pistoletazo de salida para que los siete camiones tiñeran de rojo esta localidad del interior de Valencia.

Durante una hora cerca de 22.000 personas se han lanzado estos tomates. "Desestresa", describían muchos de ellos al finalizar el recorrido". "Llueven tomates y quien venga a estar limpio, mejor que no venga", decían otros . Porque como detallaban esta fiesta es eso "convertirse en una salsa de tomate, aceptarlo y sobrevivir".

Además de los vecinos de esta localidad, de Buñol, cada año se suman más participantes internacionales procedentes, en especial, de Australia, EEUU, Japón, India o China. Aunque, tampoco faltaban los que venían de diferentes puntos de España.

Muchos repetían, otros en cambio era su primera vez y, sin duda, lo han disfrutado. Eso sí, los que se estrenaban tienen claro que, al año que viene repiten y, más aún, cuando se han enterado que, en 2027, se cumplen 80 años de la Tomatina.

Unos tomates tipo pera que recomiendan estrujarlos bien antes de lanzarlos y que no son aptos para el consumo. Una variedad que, para esta edición, se han cultivado en San Benito, en Badajoz y exclusivamente para esta fiesta.

Un evento que, siempre fiel a su cita de agosto, fue declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2002.

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