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Cuatro ballenas azules sorprenden a los trabajadores de una empresa de buceo en Cabo Fisterra, A Coruña

La bióloga de Buceo Finisterre, María Becerra, asegura que fue un momento "muy emotivo".

Imagen de una ballena azul en A Coruña

Cuatro ballenas azules sorprenden a los trabajadores de una empresa de buceo en Cabo Fisterra, A Coruña | Buceo Finisterre

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Patricia Torres
Publicado:

Los empleados de Buceo Finisterre, una empresa dedicada a la contemplación de cetáceos, nunca olvidarán la jornada de este lunes, en la que, cuando navegaban por las inmediaciones del Cabo Fisterra lograron contemplar, muy de cerca, a cuatro ballenas azules de gran tamaño.

Nos asegura María Becerra, la bióloga de la empresa, que viajaba en el barco en ese momento, que "aunque en la temporada pasada ya habíamos visto un grupo de rorcuales y ballenas azules, nunca nos habíamos encontrado con tantas juntas", por lo que quedaron impresionados.

Añade: "Fue un momento muy emotivo, que al mismo tiempo daba un poco de vértigo, porque una de ellas se acercó mucho a la embarcación y quedó a escasos metros de tocarnos. Vino a curiosear y luego continuaron alimentándose como si nada". Y es que ese es el motivo que las trae a aguas gallegas: "Vienen aquí básicamente para alimentarse".

Las ballenas lo que hacen es migrar en verano a las aguas de Galicia para alimentarse de krill, y luego ya en invierno se van para latitudes más bajas, donde tienen a sus crías, ya en aguas cálidas".

"Normalmente las ballenas, como son muy poquitas, se camuflan entre los rorcuales comunes, para beneficiarse y cazar junto a ellos. Hasta el momento siempre las veíamos en grupo junto a ellos. Este año por el fenómeno 'El Niño', que calentó mucho el agua superficial de los océanos, el rorcual común se desplazó a aguas más profundas, más frías, varió su ruta, y no lo vimos. Pero las ballenas azules no tuvieron ese comportamiento de cambiar su ruta migratoria, vinieron igualmente, y eso fue lo que hizo que este año las viésemos a ellas solas", puntualiza Becerra.

¿Está este avistamiento relacionado con el cambio climático?

María Becerra considera que no, que ver a estas ballenas por aquí es más bien "una noticia esperanzadora": "Si que es cierto que se están produciendo cambios en la temperatura del agua de los océanos, y que esto provoca variaciones en las migraciones, ya que las ballenas se mueven sobre todo en aguas frías para alimentarse, por eso en verano vienen a Galicia".

"Pero, reflexiona, creemos que este avistamiento no está relacionado con el cambio climático, si no que lo que ocurre es que Galicia está recuperando la población de ballenas después de que estuviesen al borde del peligro de extinción por la caza".

Y es que, aunque muchos lo desconocen, en la antigüedad en el Cabo Fisterra hubo una factoría ballenera que acabó con prácticamente todas, y "ahora, con el cese de la caza, parece que está habiendo una recuperación de la especie, o eso nos indican los datos que estamos recogiendo".

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