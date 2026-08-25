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Un menor pide auxilio por AlertCops tras ser obligado a viajar con su madre y la Guardia Civil acaba rescatándolo

Los agentes establecieron un dispositivo coordinado que permitió finalmente alcanzar y detener el vehículo.

Coche Guardia Civil.

Coche Guardia Civil. Europa Press

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Pepe Ribas
Publicado:

La Guardia Civil ha auxiliado a un menor de 17 años que alertó a través de la aplicación AlertCops de que viajaba en un vehículo contra su voluntad junto a su madre en Almansa (Albacete). Los agentes recibieron la alerta mientras el joven circulaba en el turismo por la autovía A-31.

La geolocalización, la clave del rescate

La aplicación permitió geolocalizar la posición exacta del teléfono móvil y conocer la vía por la que se desplazaba, por lo que desde el Centro Operativo Complejo (COC) de la Guardia Civil se movilizó una patrulla cercana para localizar el vehículo.Una vez localizado el turismo, los agentes realizaron varias señales para que la conductora se detuviera, pero hizo caso omiso de forma reiterada.

Una situación límite

Durante la intervención, los efectivos observaron que la mujer presentaba movimientos descoordinados y un elevado estado de alteración, mientras que el menor, que viajaba en los asientos traseros, mostraba signos evidentes de temor y ansiedad.

Ante el riesgo de que la situación pudiera provocar un accidente, se activaron varias patrullas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Albacete. Los agentes establecieron un dispositivo coordinado que permitió finalmente interceptar y detener el vehículo.

El joven salió ileso

La conductora se negó inicialmente a abandonar el turismo, aunque los agentes consiguieron controlar la situación y sacar al menor del vehículo para ponerlo a salvo. El joven resultó ileso. Posteriormente, fue trasladado a dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, donde permaneció acompañado por especialistas en atención a menores hasta la llegada de sus abuelos maternos, que se hicieron cargo de él.

La madre, llevada al hospital para recibir asistencia sanitaria

Por su parte, la madre fue trasladada al Hospital General Universitario de Albacete para recibir asistencia sanitaria especializada, debido al estado de alteración, agitación y nerviosismo que presentaba, con indicios de una posible alteración de carácter psiquiátrico.

Finalmente, el vehículo fue retirado de la vía y el tráfico de la A-31 quedó restablecido.

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