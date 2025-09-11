Un policía Local de Sevilla salva la vida a un bebé de 7 días tras una angustiosa carrera al hospital: "Estaba ahogándose"

La rápida actuación de un agente de la Policía Local de Sevilla ha permitido salvar la vida de un bebé de apenas una semana. Todo ocurrió este martes, pasadas las 14:00 horas de la tarde, en la calle Virgen de Luján. Félix García patrullaba junto a su compañero, el intendente Eduardo Márquez, cuando un padre angustiado se abalanzó sobre el patrullero al ver que su hijo no respiraba. Se trata del músico Casto Domínguez.

Enseguida apareció la madre, con el pequeño en brazos, amoratado y sin signos de vida. Habían llamado al 061, pero la ambulancia no llegaba. "Había que tomar una decisión rápida", explicó Félix al 'Diario de Sevilla'. Su compañero contactó con la sala de coordinación para confirmar si había una unidad próxima, pero al no obtener respuesta, decidieron actuar.

Subieron a los padres y al bebé al coche policial y emprendieron una carrera desesperada hacia el Hospital Infantil Virgen del Rocío. "Yo no he conducido así en toda mi vida. Llevo 13 años en la Policía Local y hemos participado en numerosos servicios, con persecuciones y situaciones arriesgadas, pero nunca estaba en juego la vida de un bebé de siete días", relató el agente al medio.

El tráfico a esa hora estaba colapsado, pero Félix circuló por el carril contrario, a gran velocidad y haciendo ráfagas de luces. Afortunadamente, los conductores ayudaron a que llegasen rápido al destino. Mientras tanto, su compañero avisaba al hospital para que prepararan la llegada. El trayecto apenas duró un minuto, aunque al policía se le hizo eterno. El padre de familia ha relatado en sus redes el momento en el que un policía tuvo que ayudarle a salvarle la vida a su bebé.

El testimonio de Casto Domínguez: "El peor día de mi vida"

Los hechos ocurrieron el pasado martes al mediodía y, poco después, el propio Domínguez contó la situación en Instagram. "Hoy he vivido uno de los peores días de mi vida", comienza diciendo en el vídeo que acumula miles de reproducciones.

Según relata, recibió una llamada de su mujer, Pilar, para alertarle de que su hijo, Castito, se estaba ahogando. "Estaba yo tres calles más para allá, me vine corriendo. El niño estaba ahogándose. Pili, llorando, cogía al niño corriendo. Intenté reanimarlo dándole en el pechito, haciéndole el boca a boca...", cuenta, visiblemente afectado.

"Ya corriendo tuvimos que llamar a la ambulancia, pero la ambulancia no llegaba... Yo ya lo cogí y dije: 'Señor, me tienes que ayudar como sea", relata el músico sobre el que fue uno de los peores sustos de su vida. "De pronto, apareció un coche de policía local, que desde aquí quiero dar las gracias al agente, que se llama Félix García, porque no tendré vida suficiente para devolverte lo que has hecho por mí".

Tras la breve pausa para agradecerle a Félix su actuación, el sevillano continuó con la angustiosa historia: "Corriendo, nos llevó 'tiraos', haciendo reanimación, y el niño cada vez más flojo... Llegamos corriendo al Hospital Virgen del Rocío".

La entrada de la familia en el sanatorio estuvo marcada por el pánico. "Yo ya gritando: 'Que se ahoga, que se ahoga'. Me atendieron corriendo y justo lo pudimos salvar. Pero no os podéis imaginar el día, o sea, el peor día de mi vida", explica finalmente, consiguiendo el alivio de todos sus seguidores.

Finalmente, los médicos consiguieron estabilizar al bebé, que logró recuperarse gracias a la rápida reacción de los agentes y la intervención hospitalaria. El testimonio del padre ha conmovido a miles de personas en redes sociales.

