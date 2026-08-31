David Gutiérrez, portavoz de la Policía: "Marlaska se ha acostumbrado a que seamos el dique de contención ante la incompetencia de este Gobierno"

La situación en Ceuta "va empeorando". Así lo ha denunciado este lunes David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), que ha advertido de un deterioro de la seguridad en la ciudad autónoma tras la llegada masiva de inmigrantes y ha reclamado al Gobierno más recursos para hacer frente a la crisis.

Gutiérrez ha asegurado que no se trata únicamente de una percepción de los agentes, sino de una situación que, según ha afirmado, también están denunciando jueces, fiscales, militares y ciudadanos ceutíes. "La seguridad se deteriora desde un punto de vista objetivo y desde un punto de vista subjetivo", ha señalado.

El portavoz policial ha sostenido que se ha producido un incremento de los delitos y de su violencia, así como de las agresiones contra agentes de la autoridad, además de "un repunte de agresiones sexuales".

"Cada vez hay más tensión social"

Gutiérrez ha advertido además de que los efectos de la crisis no se limitan a la actividad policial y ha asegurado que cada vez son más los ciudadanos que se sienten inseguros. Según ha explicado, algunos ceutíes estarían evitando salir a la calle, llevando a sus hijos al colegio o incluso trasladando temporalmente a familiares fuera de la ciudad.

"Esto no se puede consentir en un Estado de derecho", ha afirmado el portavoz de la CEP, que ha alertado de que "cada vez hay más tensión social" y ha situado a los agentes en una posición especialmente complicada. "Los policías estamos en medio, muchas veces atados de pies y manos porque queremos hacer cumplir la ley, pero no estamos recibiendo las órdenes pertinentes para ello", ha denunciado.

La Confederación Española de Policía ha denunciado en las últimas horas una escalada de incidentes violentos que, según la organización, está afectando directamente a los agentes desplegados en Ceuta. Preguntado por la respuesta del Ministerio del Interior, Gutiérrez ha criticado duramente al titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska.

"El Ministro del Interior, se ha acostumbrado a que los policías seamos el dique de contención frente a la incompetencia de este Gobierno en materia de seguridad. ¿Por qué? Pues porque primero tenían la información para impedir que sucediese esta crisis, este grave asalto a nuestra frontera, el peor que ha sucedido. Luego, tienen capacidades, porque pueden desplegar a muchos más policías en distintas áreas para solucionar esto, y no lo están haciendo", ha aseverado el agente.

Según ha explicado, el problema afecta también a los servicios de extranjería, ya que considera necesario disponer de medios suficientes para identificar y, cuando corresponda legalmente, ejecutar los procedimientos de retorno de quienes hayan entrado irregularmente en España.

La CEP pide hacer cumplir la ley

"La solución no es solo mandar más agentes, la solución es hacer respetar la ley", ha defendido Gutierrez. En este sentido, ha reclamado una actuación coordinada de las distintas administraciones y ha subrayado que la respuesta debe incluir recursos en ámbitos como la seguridad, la extranjería y la Administración de Justicia.

Del mismo modo, ha insistido en que no se debe criminalizar al conjunto de las personas que han llegado a la ciudad, pero ha señalado que algunos individuos estarían cometiendo delitos.

"Hay suficientes policías para afrontar la crisis"

Sobre la colaboración con las Fuerzas Armadas, el portavoz de la CEP ha asegurado que España dispone de suficientes policías nacionales, guardias civiles y otros cuerpos de seguridad para afrontar la situación "de una manera ordinaria".

No obstante, ha señalado que, si el Gobierno considera necesario recurrir a los militares, la organización policial también valora positivamente su participación. "No solo hacen falta agentes de seguridad", ha apuntado, al considerar que la situación también está afectando a médicos, jueces y fiscales.

A su juicio, el objetivo debe ser "poner orden en Ceuta" y para ello ha reclamado al Ejecutivo que proporcione los recursos necesarios a los profesionales desplegados en la ciudad.

Condiciones "pésimas" para los policías

La CEP también ha puesto el foco en las condiciones en las que están trabajando y descansando los agentes desplazados a Ceuta. Gutiérrez ha asegurado que sus compañeros llegaron a instalaciones que presentaban unas condiciones "pésimas". Según ha denunciado, cerca de 60 policías llegaron a compartir una única letrina y decenas de agentes tuvieron que compartir habitaciones.

El portavoz ha asegurado que las condiciones han mejorado progresivamente después de las denuncias de la organización, aunque ha reclamado un alojamiento digno para los efectivos. "No están alojados en los hoteles en los que se alojan los ministros cuando van allí a hacerse una foto", ha criticado.