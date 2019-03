Pierden un cupón premiado con nueve millones de euros y lo encuentran en la basura

Un vendedor de la ONCE de Llodio (Álava), perdió boletos de la organización premiados con 9 millones de euros y horas después los encontró en un contenedor. Al parecer, este pasado viernes, tras abonar varias de las cantidades, arrojó a la basura los billetes creyendo que eran antiguos y, tras muchas horas de angustia, logró recuperarlos.

El vendedor, Ignacio González, ha relatado que, por equivocación, había roto y tirado a la basura los décimos premiados este sábado por el cuponazo con un total de 9 millones de euros en el centro gallego de la localidad alavesa.

"Por un lado, ha sido una buena entrada de año, porque han caído una lluvia de millones y, por otro lado, no encontramos los billetes porque no sé si ayer (el viernes), al repartir dinero, los rompí. No sé si la lié gorda, pero gorda, gorda. Esperemos que no haya problema con esto porque si no, me van a crucificar", manifestaba antes de recuperarlos, media hora después.

Según explicada, él fue "el último que los tuvo en la mano" y, al repartir el dinero, "creyendo que era de otra semana, los rompí y los tiré". "Hay uno que lo tiene el que jugaba aparte de la Peña, estamos buscando a diestro y siniestro y la verdad es que estoy disgustadísimo", proseguía.

No obstante, a la una y media de la tarde, Ignacio González había logrado hallar los billetes en un contenedor. "Los había arrugado creyendo que eran de la semana pasada. No estaban ni rotos ni nada, estaban arrugados. Había tirado más de 1.500 millones de pesetas a la basura", ha comentado aliviado.