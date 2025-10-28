Piden 18 años de prisión para las dos mujeres acusadas de matar a un hombre con metadona para robarle

El juicio contra dos mujeres acusadas de causar la muerte de un hombre en 2021, tras suministrarle una dosis letal de metadona en su bebida para robarle, ha comenzado este lunes 27 de octubre en la Audiencia de Barcelona. La vista se ha iniciado con la constitución del jurado popular, que será el encargado de determinar su culpabilidad o inocencia.

Una noche de drogas que terminó en tragedia

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan al 12 de agosto de 2021, cuando las dos acusadas acudieron al domicilio de la víctima con la intención de consumir drogas. Durante el encuentro, y sin que el hombre lo advirtiera, las acusadas le habrían vertido en la bebida un bote y medio de metadona.

La Fiscalía sostiene que ambas actuaron de mutuo acuerdo y "eran plenamente conscientes de que la dosis administrada podía resultar mortal o, al menos, que podría causar un grave riesgo para su vida". Poco después, mientras el hombre se encontraba bajo los efectos de la sustancia, las acusadas aprovecharon para abrir una caja fuerte y sustraer diversos objetos de valor.

El botín y la detención

Entre lo robado se encontraban dinero en efectivo, relojes, joyas y mandos de una videoconsola PlayStation, según consta en la causa. Posteriormente, las acusadas habrían vendido los mandos en un establecimiento de compraventa de segunda mano en la ciudad condal.

El cuerpo del hombre fue hallado sin vida al día siguiente en su vivienda. La autopsia confirmó que el fallecimiento se produjo por la ingesta de una alta dosis de metadona. La investigación policial permitió identificar y detener a las sospechosas en febrero de 2022, que desde entonces permanecen en prisión provisional.

Petición de penas e indemnización

La Fiscalía solicita para cada una de las acusadas una pena total de 18 años de prisión: 14 años por homicidio, con las agravantes de abuso de superioridad y aprovechamiento de las circunstancias del lugar, y otros 4 años por robo con fuerza. Además, también se reclama que indemnicen conjuntamente a los familiares de la víctima con 130.000 euros por los daños morales ocasionados.

