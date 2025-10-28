Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Juicio

Piden 18 años de prisión para las dos mujeres acusadas de matar a un hombre con metadona para robarle

Arranca en Barcelona el juicio contra dos mujeres acusadas de causar la muerte de un hombre en 2021, tras suministrarle una dosis letal de metadona en su bebida para robarle. Fiscalía solicita 18 años de cárcel por homicidio y robo con fuerza.

Fachada del Palau de Just&iacute;cia

Fachada del Palau de JustíciaEUROPAPRESS

Publicidad

Claudia Justes
Publicado:

El juicio contra dos mujeres acusadas de causar la muerte de un hombre en 2021, tras suministrarle una dosis letal de metadona en su bebida para robarle, ha comenzado este lunes 27 de octubre en la Audiencia de Barcelona. La vista se ha iniciado con la constitución del jurado popular, que será el encargado de determinar su culpabilidad o inocencia.

Una noche de drogas que terminó en tragedia

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan al 12 de agosto de 2021, cuando las dos acusadas acudieron al domicilio de la víctima con la intención de consumir drogas. Durante el encuentro, y sin que el hombre lo advirtiera, las acusadas le habrían vertido en la bebida un bote y medio de metadona.

La Fiscalía sostiene que ambas actuaron de mutuo acuerdo y "eran plenamente conscientes de que la dosis administrada podía resultar mortal o, al menos, que podría causar un grave riesgo para su vida". Poco después, mientras el hombre se encontraba bajo los efectos de la sustancia, las acusadas aprovecharon para abrir una caja fuerte y sustraer diversos objetos de valor.

El botín y la detención

Entre lo robado se encontraban dinero en efectivo, relojes, joyas y mandos de una videoconsola PlayStation, según consta en la causa. Posteriormente, las acusadas habrían vendido los mandos en un establecimiento de compraventa de segunda mano en la ciudad condal.

El cuerpo del hombre fue hallado sin vida al día siguiente en su vivienda. La autopsia confirmó que el fallecimiento se produjo por la ingesta de una alta dosis de metadona. La investigación policial permitió identificar y detener a las sospechosas en febrero de 2022, que desde entonces permanecen en prisión provisional.

Petición de penas e indemnización

La Fiscalía solicita para cada una de las acusadas una pena total de 18 años de prisión: 14 años por homicidio, con las agravantes de abuso de superioridad y aprovechamiento de las circunstancias del lugar, y otros 4 años por robo con fuerza. Además, también se reclama que indemnicen conjuntamente a los familiares de la víctima con 130.000 euros por los daños morales ocasionados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Una narcolancha mata a un militar portugués y hiere a tres agentes en el río Guadiana

Embarcación de la Guardia Civil en el Puerto de Huelva

Publicidad

Sociedad

Fachada del Palau de Justícia

Piden 18 años de prisión para las dos mujeres acusadas de matar a un hombre con metadona para robarle

Atraca una gasolinera disfrazado de peluche

Un hombre atraca una gasolinera de Valencia disfrazado con un peluche que encontró en la basura

El ayuntamiento de Molinaseca pide ayuda a la Junta de Castilla y León para limpiar el cauce del río Meruelo

Las cenizas de los incendios tiñen de negro los ríos de El Bierzo con las primeras lluvias del otoño

José María Bello, apicultor y parte de la directiva de la Asociación Galega de Apicultura
Avispas velutinas

Tres muertes en dos semanas por picaduras de avispas velutinas en Galicia: "Es un peligro tremendo"

Daniel Sancho
Daniel Sancho

Un enigmático vídeo aparece publicado en el Instagram de Daniel Sancho mientras cumple condena en Tailandia

Llamada al 112 de un joven que se estaba ahogando
Negligencia

Dos años de cárcel para el médico del 112 que no asistió a Aitor mientras se ahogaba: "No escucho que te ahogues"

Según el abogado de la familia el médico no llegó a pedir perdón en ningún momento.

Salvador Almenar experto Dana
Dana

Las secuelas psicológicas un año después de la DANA: "Puede aparecer un aumento de casos de suicidios"

La DANA cumple un año este miércoles 29 de octubre y muchos de sus afectados continúan teniendo secuelas psicológicas difíciles de superar.

Ansiedad en jóvenes

Alarma en las aulas: 9 de cada 10 docentes españoles advierten que la ansiedad es el principal problema entre los alumnos

El Siluro más largo

Pescan un siluro de 2,81 metros en el Río Ebro, el más grande capturado nunca en España

Embarcación de la Guardia Civil en el Puerto de Huelva

Una narcolancha mata a un militar portugués y hiere a tres agentes en el río Guadiana

Publicidad