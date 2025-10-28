Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un hombre atraca una gasolinera de Valencia disfrazado con un peluche que encontró en la basura

El hombre está acusado de un delito de robo con violencia e intimidación. En estos momentos se encuentra en libertad provisional.

Atraca una gasolinera disfrazado de peluche

Irene Rodríguez
Publicado:

El pasado mes de septiembre se produjo un atraco en la gasolinera de la localidad valenciana de Rafelbunyol. Un hombre dispuesto a entrar a robar a la gasolinera cogió de un contenedor un disfraz de peluche, poniéndoselo en la cabeza y hombros para ocultar su identidad.

Con total tranquilidad entra al establecimiento y se dirige al mostrador. Con chuchillo en mano, amenaza a la cajera y coge todos los billetes de 20€, 10€ y 5€, más el móvil de la empleada. Tras conseguir el botín huye de la gasolinera, pero lo hace tranquilamente. Una vez abandonó la zona, la trabajadora alertó a la Guardia Civil que se personó en el lugar e iniciaron las investigaciones llevadas a cabo por agentes del puesto Pincipal de Massamagrell.

El pasado 16 de octubre las autoridades arrestaron al hombre, que está acusado de un delito de robo con violencia e intimidación. Las diligencias han sido entregadas en el juzgado de Guardia de Massamagrell. Aunque en estos momentos se encuentra en libertad provisional.

