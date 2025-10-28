Un hombre atraca una gasolinera de Valencia disfrazado con un peluche que encontró en la basura

El pasado mes de septiembre se produjo un atraco en la gasolinera de la localidad valenciana de Rafelbunyol. Un hombre dispuesto a entrar a robar a la gasolinera cogió de un contenedor un disfraz de peluche, poniéndoselo en la cabeza y hombros para ocultar su identidad.

Con total tranquilidad entra al establecimiento y se dirige al mostrador. Con chuchillo en mano, amenaza a la cajera y coge todos los billetes de 20€, 10€ y 5€, más el móvil de la empleada. Tras conseguir el botín huye de la gasolinera, pero lo hace tranquilamente. Una vez abandonó la zona, la trabajadora alertó a la Guardia Civil que se personó en el lugar e iniciaron las investigaciones llevadas a cabo por agentes del puesto Pincipal de Massamagrell.

El pasado 16 de octubre las autoridades arrestaron al hombre, que está acusado de un delito de robo con violencia e intimidación. Las diligencias han sido entregadas en el juzgado de Guardia de Massamagrell. Aunque en estos momentos se encuentra en libertad provisional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.