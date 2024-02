Pide matrimonio a su novia azafata en pleno vuelo el día de San Valentín: "He compinchado hasta al comandante"

Si hay un día señalado en el calendario como la "fecha del amor" es el día de San Valentín. De hecho, hay centenares de leyendas sobre su origen, decenas de frases hechas con su nombre "From your Valentine" y lo más importante, una persona que te recuerda que el amor -por qué no- merece ser celebrado. Es lo que ha pensado Sergio Sierra, que ha elegido el 14 de febrero para decirle a Alba que es la mujer de su vida.

Este hombre, afincado en Alicante ha movido "cielo y tierra" para hacer la pregunta que marcará un antes y un después en su relación: ¿Quieres casarte conmigo? Lo de "cielo y tierra" es casi literal, porque ha compinchado a sus amigos, compañeros de trabajo, familiares y hasta un comandante de vuelo hasta llegar a Roma, donde le esperaba Alba.

"Les habla un hombre enamorado..."

Esta joven, es azafata y hoy tenía previsto un viaje de ida y vuelta de Madrid a Barcelona y luego dejaba atrás la capital rumbo a Roma donde le esperaba S.Sierra con este mensaje:

«Les habla un hombre enamorado de una muchacha que hoy trabaja en el vuelo, en el sitio donde más segura se siente, donde siempre llega antes velando por nuestra seguridad; una mujer que se ha esforzado mucho para llegar aquí y hoy, delante de todos ustedes, voy a hacer una pregunta muy importante: Alba, ¿te quieres casar conmigo?».

Gritos y aplausos han puesto el broche final a esta escena que acababa con un sincero "Sí quiero". El primer viaje como prometidos ha tenido lugar minutos después, porque la pareja se ha quedado en una de las ciudades que lleva el sello y la fama del romanticismo: "No me lo esperaba, estamos ahora dando un paseo, mañana volveremos" nos confiesa Alba.

Cuatro meses preparando todo ha dado sus frutos, aunque los "finales felices", ya lo ven, se tejen realmente en el día a día. ¡Enhorabuena pareja!.

