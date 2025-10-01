Hallan casi 600 alimentos caducados en una tienda asiática en Las Palmas

La Guardia Civil ha intervenido más de 7.500 productos de alimentación caducados en un comercio asiático de la zona del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria. El local ha sido inspeccionado hasta en tres ocasiones en menos de un año y medio, y en esta última, se han precintado 575 productos pasados de fecha. Vendían desde legumbres o galletas hasta pescados y mariscos, lo que suponía un enorme peligro para la salud pública.

Gracias a la colaboración ciudadana, la Patrulla fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Santa María de Guía inspeccionó el local por primera vez en abril de 2024 tras recibir varios avisos de clientes que aseguraban que allí se vendían productos caducados. Los alimentos, que tenían vencida la fecha de caducidad y además no estaban etiquetados de forma correcta en castellano, fueron precintados por los agentes.

Cuando unos meses después regresaron para realizar un control rutinario se encontraron con más productos caducados que volvieron a precintar. Pero esta no fue la última vez que los comerciantes asiáticos serían reincidentes. Ha habido una tercera inspección en estos días y los agentes de la Guardia Civil no salían de su asombro al comprobar que de nuevo en el local había numerosos artículos caducados, 575 para ser exactos.

Un comercio reincidente

Legumbres, especias, botes de soja, pastas, frutos secos, conservas, batidos, snacks, galletas, pescado, y mariscos mal conservados en neveras en malas condiciones. Por tercera vez los productos fueron precintados con el compromiso por parte de los comerciantes de tirarlos a la basura, como marca el protocolo. Ante lo ocurrido, los agentes informaron al Área de Salud Pública del Gobierno de Canarias para que se tomen las medidas pertinentes sobre el local inspeccionado.

En total, en las tres inspecciones, se han incautado un total de 7.569 productos alimenticios caducados y en mal estado. Hasta el momento han sido tres inspecciones y lo más probable es que la cosa no quede ahí, y haya una cuarta para comprobar si esta vez, los comerciantes cumplen con la normativa y retiran todos los productos en mal estado, o por el contrario vuelven a reincidir. Según el Reglamento núm. 852/2004 del Parlamento Europeo que regula lo relativo a la higiene de los productos alimenticios, es un objetivo fundamental de la legislación alimentaria lograr un nivel elevado de protección de la vida y salud de las personas.

Esta intervención de la Guardia Civil en Gran Canaria se enmarca en las actuaciones encaminadas a la lucha para prevenir y perseguir el contrabando, fraudes y demás ilícitos.

