"Tu nombre será Aarón, lo haré notorio por todo el mundo y será bendición". Hace muchos años, el abuelo del protagonista de esta historia aseguró que tuvo una epifanía en la que Jesucristo le dijo esas palabras. Cierto o no, es evidente que se ha cumplido, aunque quizás no como esta saga familiar, ahora 'maldita', esperaba.

Naasón Joaquín García es un ciudadano mexicano-estadounidense que tiene 56 años y es considerado el 'Apóstol' de Jesucristo en la iglesia La Luz del Mundo. Un liderazgo que le viene de estirpe, al igual que también parece haber heredado el currículum delictivo de sus predecesores en el cargo.

El origen de La Luz del Mundo

Hay que retroceder hasta abril de 1926 para conocer los orígenes de la iglesia de la Luz del Mundo. Su fundador fue Eusebio Joaquín González, abuelo de Naasón. La congregación nació en plena persecución religiosa contra el catolicismo y defiende ser la verdadera iglesia fundada por Jesús.

La cima de esta secta para muchos, iglesia para otros, ha estado copada por una saga familiar rodeada de diferentes sombras. En 1964 se convirtió en el líder Samuel Joaquín, hijo de Eusebio y padre de Naasón. Sobre él también recaen sospechas delictivas.

La mala fama de Naasón sigue creciendo desde prisión, ya que en 2022 se declaró culpable de dos cargos estatales en California. Cumple una condena de 16 años y 8 meses por abuso sexual de menores.

Hasta ese encarcelamiento poco había trascendido del entonces 'Apóstol' excepto lo que a través de la congregación él quiso ir difundiendo.

Su trayectoria en la Luz del Mundo empezó como misionero a los 14 años, después fue responsable del movimiento en Estados Unidos, y posteriormente viajó a Europa, Asia y Oceanía. Cuando alcanzó el poder, actualizó la estrategia de comunicación a través de las redes sociales y consiguió aumentar considerablemente el número de fieles.

Ya en la presidencia consiguió el poder absoluto hasta el momento en el que entró en prisión.

Quiénes fueron las 'Jane Does'

Esa entrada en prisión se determinó en un juicio en el que Naasón se enfrentaba a 19 cargos. Pese a la contundencia de la sentencia, 16 años y 8 meses, la sensación en la sala no pudo ser de alegría, muchos esperaban una condena a cadena perpetua o varias cadenas perpetuas consecutivas. La Fiscalía General de California y la defensa del acusado pactaron la pena a cambio de que este se declarase culpable de 3 cargos.

El juez Ronald S. Coen pronunció las siguientes palabras antes de dar el veredicto: "En este año no he dejado de sorprenderme de lo que hace la gente en nombre de la religión. Lo siento, tengo las manos atadas. Los abogados han hecho lo que hacen los abogados. Jane Does, el mundo las ha escuchado. Los familiares que las abandonaron, deberían avergonzarse. (Naasón Joaquín García) eres un depredador sexual".

Pero, ¿quiénes son las Jane Does? Pues este fue el apodo judicial de las víctimas que relataron tormentosos testimonios de violaciones, pedofilia, coacciones y quién sabe cuántas pesadillas más.

Nuevas acusaciones sobre él, su madre y su primo

El 'Apóstol' vuelve ahora a enfrentarse a la justicia. En este caso a la estadounidense, después de que una Fiscalía de distrito de Nueva York le haya acusado de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil. Hasta la fecha se ha declarado "no culpable", aunque la fiscal federal adjunta Elizabeth Espinosa subrayó que existe una "enorme cantidad de pruebas electrónicas".

La acusación no es solo contra él, sino que también incluye a la madre del propio líder, Eva García de Joaquín, de 80 años, y su sobrino, Joram Núñez Joaquín, de 37, ahora detenidos. La lista de acusados la completan Rosa Sosa, Azalia Rangel García y Silem García Peña, todos prófugos de la justicia.

En la actual acusación, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York asegura que Joaquín García y los otros cinco acusados participaron presuntamente en tráfico sexual, pornografía infantil, trabajo forzoso y transacciones financieras ilegales. Los fiscales argumentan que García siguió "una tradición profundamente inquietante establecida por su padre y su abuelo".

Presuntamente, cada uno de los líderes de la Luz del Mundo manipulaba a niñas y mujeres jóvenes a cambio de una "bendición especial". Cuando las víctimas se enfrentaban a ellos, supuestamente, aprovechaban su influencia y poder para intimidarlas y coaccionarlas hasta obligarlas a guardar silencio.

En la web de La Luz del Mundo se ha publicado un comunicado en el que se expone que el "pasado 10 de septiembre recibimos la dolorosa noticia de que nuestra hermana Eva García, de 80 años, junto con el hermano Joram Núñez fueron separados de sus familias y detenidos en la madrugada a raíz de acusaciones sin fundamento. Todos conocemos la bondad y el ejemplo de vida de la hermana Eva, su generosidad y sus firmes valores morales y espirituales que la distinguen por su integridad". Además, defienden que esto forma parte de "una estrategia para ejercer presión sobre el Siervo de Dios, Naasón Joaquín intentando que acepte falsas acusaciones y sin fundamento, buscando así prolongar su encarcelamiento y frenar la misión que lleva a cabo: predicar el evangelio y contribuir al crecimiento de nuestra comunidad en todo el mundo".

¿A qué penas se enfrentan?

La Fiscalía pide para 4 de los acusados, entre los que se incluyen a Naasón y a su madre, cadena perpetua. Algunos de los delitos que se les imputan conllevan penas mínimas de 10 años que pueden prolongarse a la pena máxima.

Por otra parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que la Secretaría de Gobernación deberá revisar el registro como iglesia de La Luz del Mundo.

