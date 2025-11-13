La persona más longeva de España se llama Teresa, tiene 112 años y es leonesa

Nos recibe en el florido patio de su casa de Zambroncinos del Páramo, en León. Pese a que luce el sol, el viento hace que la temperatura no sea muy agradable y nos pide que entremos dentro, al salón. Es la estancia donde pasa la mayor parte del tiempo mirando hacia la calle a través de un gran ventanal. Allí nació hace 112 años, un día de julio de 1913. Teresa Fernández se ha convertido en la persona más longeva de España tras el fallecimiento de la catalana Angelina Torres.

Un poquito de vino en las comidas

No habla mucho, pero nos dice que se encuentra bien. Come y duerme fenomenal, nos explican sus hijos. Le gusta tomar un poco de vino con las comidas y brindar con un chupito de hierbas con la familia si hay algo que celebrar. Toma una pastilla para el colesterol pero poco más. Hace dos años tuvo que ser ingresada en el hospital y "no tenían ni su historial médico", precisa Manuela, una de sus hijas.

Viajar y el fútbol

Teresa ha tenido siete hijos, uno de ellos falleció. La familia la completan 11 nietos, nueve biznietos y dos tataranietos. Siempre se ha dedicado al cuidado de su familia. Cuando era más joven le ayudaba a su marido en las tareas del campo y con las ovejas. "Siempre ha vivido aquí pero le ha gustado viajar mucho. Y, el fútbol", precisa su hija quien presume de haberla acompañado a ver al Barça al Camp Nou.

Cuando cumplió los 112 años lo celebraron por todo lo alto. Ahora comparte récord con su hijo mayor, Ángel. Él puede presumir de ser el español más mayor con su madre viva. Tiene 93 años.

