Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Longevidad

La persona más longeva de España se llama Teresa, tiene 112 años y es leonesa

Tiene siete hijos, 11 nietos, nueve biznietos y dos tataranietos. Hasta que cumplió 110 años nunca había ido al hospital. En la actualidad reside en su casa natal de la localidad leonesa de Zambroncinos del Páramo donde es toda una institución.

La persona más longeva de España se llama Teresa, tiene 112 años y es leonesa

La persona más longeva de España se llama Teresa, tiene 112 años y es leonesa

Publicidad

Nos recibe en el florido patio de su casa de Zambroncinos del Páramo, en León. Pese a que luce el sol, el viento hace que la temperatura no sea muy agradable y nos pide que entremos dentro, al salón. Es la estancia donde pasa la mayor parte del tiempo mirando hacia la calle a través de un gran ventanal. Allí nació hace 112 años, un día de julio de 1913. Teresa Fernández se ha convertido en la persona más longeva de España tras el fallecimiento de la catalana Angelina Torres.

Un poquito de vino en las comidas

No habla mucho, pero nos dice que se encuentra bien. Come y duerme fenomenal, nos explican sus hijos. Le gusta tomar un poco de vino con las comidas y brindar con un chupito de hierbas con la familia si hay algo que celebrar. Toma una pastilla para el colesterol pero poco más. Hace dos años tuvo que ser ingresada en el hospital y "no tenían ni su historial médico", precisa Manuela, una de sus hijas.

Viajar y el fútbol

Teresa ha tenido siete hijos, uno de ellos falleció. La familia la completan 11 nietos, nueve biznietos y dos tataranietos. Siempre se ha dedicado al cuidado de su familia. Cuando era más joven le ayudaba a su marido en las tareas del campo y con las ovejas. "Siempre ha vivido aquí pero le ha gustado viajar mucho. Y, el fútbol", precisa su hija quien presume de haberla acompañado a ver al Barça al Camp Nou.

Cuando cumplió los 112 años lo celebraron por todo lo alto. Ahora comparte récord con su hijo mayor, Ángel. Él puede presumir de ser el español más mayor con su madre viva. Tiene 93 años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Nuevas llamadas de la DANA revelan la angustia de las víctimas: "Hola, estoy muy asustada, me está entrando agua en casa"

Las angustiosas llamadas el día de la DANA.

Publicidad

Sociedad

Un enfrentamiento entre dos hombres del barrio ferrolano de Caranza

VÍDEO: Motosierra en mano, amenaza a un vecino en el barrio ferrolano de Caranza

Ambulancia Andalucía

Muere una niña de seis años y otro menor resulta herido en el incendio de una vivienda en Granada

La estrategia del Govern ante el eclipse solar de 2026.

Cataluña se prepara para el eclipse total de sol de 2026 como una gran cita con la ciencia

La persona más longeva de España se llama Teresa, tiene 112 años y es leonesa
Longevidad

La persona más longeva de España se llama Teresa, tiene 112 años y es leonesa

Imagen creada por inteligencia artificial
'Six seven'

Six Seven, el 'ni fu ni fa' de los adolescentes que algunos consideran el "meme más estúpido"

Angelo, el joven camerunés
Inmigración

Angelo, el joven camerunés que logró sacarse la ESO mientras vivía en la calle: "Si tienes un sueño, lucha por él"

Ahora está realizando un curso de Formación Profesional con un precontrato laboral asegurado en Sevilla.

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 13 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Niños con el móvil

El móvil, la lámpara de Aladino para niños y adolescentes: "La solución no puede ser simplemente prohibir"

El presidente del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, y el consejero delegado de Atresmedia, Javier Bardají

Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias abordan el aumento de la violencia entre los jóvenes y en sus relaciones de pareja

Un grupo de inmigrantes rescatados

Desmantelada en Canarias una red internacional que traficaba con menores tutelados hacia Francia

Publicidad