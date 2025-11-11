Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere a los 112 años Angelina Torres, la mujer más longeva de España

Salvador Illa, presidente de la Generalitat, ha trasladado sus condolencias a la familia y ha recordado a la centenaria como una mujer "sabia, llena de fe y de bondad".

Angelina Torres en su 112 cumpleañosAntena3 Noticias

Angelina Torres, la centenaria considerada la mujer más longeva de España, ha muerto a los 112 años y ocho meses de edad. La catalana, nació el 18 de marzo de 1913 en la localidad de Bellvís (Lleida) y debido a su avanzada edad era la última persona catalana nacida antes del estallido de la Primera Guerra Mundial y ha logrado estar entre las 40 personas más mayores del mundo, según la asociación Gerontology Research Group (GRG), dedicada a verifica fechas de nacimiento y de muerte.

Torres tuvo una vida marcada por la Guerra Civil, la Dictadura Franquista, la Transición y finalmente la Pandemia. Una serie de acontecimientos que marcaron un punto de aprendizaje en su vida, en la que destacó como la quinta de siete hermanos y una gran alumna del colegio de las Salesianas, donde aprendió a leer y escribir por la mañana y a coser por la tarde.

Un año manteniendo el título

Angelina tomó el relvó como la más anciana de Catalunya y de España, después de la muerte de María Branyas a los 117 años en agosto de 2024. De tal forma, que ha mantenido el título durante 15 meses y que cede el testigo a Carme Noguera, nacida en Olot en 1914, que pasa a ser ahora la más mayor de la comunidad autónoma y del país.

En su pasado cumpleaños, Torres reconoció que todos los días se preguntaba cómo había llegado a cumplir tantos años, comentando que ha vivido múltiples acontecimientos entre los que vio como Barcelona pasó de pueblo a ciudad y el nacimiento de la Sagrada Familia.

Pésame político

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha trasladado sus condolencias a la familia y le ha dedicado unas bonitas palabras a Angelina, recodándola como una mujer"sabia, llena de fe y de bondad, muy trabajadora y con una gran fortaleza". "Siempre recordaré una frase que me dijo y que me marcó mucho: Nos tenemos que ayudar los unos a los otros, con las manos llenas, nunca cerradas", comentaba el líder catalán por redes sociales.

Catalunya la comunidad con más personas centenarias

Cabe destacar, que Catalunya es la comunidad autónoma española que cuenta con un mayor número de personas que superan los 100 años de edad. Por ello, hace tan solo una semana el Govern homenajeaba en un acto a las 3.051 personas centenarias que viven allí, de las cuales 502 son hombres y 2.549 son mujeres, según datos del 'Idescat'.

Andalucía y Madrid, son las comunidades autónomas que siguen los pasos de Catalunya con la cantidad de personas longevas, siendo en el sur con 2,758 personas y en la capital con 2.401 personas.

