César Gonzalo: "Será una ola de calor corta pero muy intensa"

Un anticiclón se ha instalado en Europa y está provocando temperaturas altas en varios países. Pero además, en el caso de España, este anticiclón coincide con una masa de aire cálido procedente de África.



"La que se vivirá los próximos días será una ola de calor corta pero muy intensa" afirma César Gonzalo, meteorólogo en Antena 3. El ya conocido anticiclón de las Azores "se ha ido desplazando desde su posición habitual al interior de Europa y desde ahí provoca que los vientos lleguen de sur a norte; son vientos cálidos que llegan desde el continente africano", explica el experto.

"Europa vive un intenso calor aunque con temperaturas no tan altas como las que tendremos aquí"

En nuestro país se podrán alcanzar temperaturas máximas históricas ya que, aunque otras provocaron más daños e incluso ocasiono alguna muerte, ésta se prolongará menos en el tiempo.



En ciudades como Córdoba, por ejemplo, se espera que los termómetros alcancen los cuarenta y cuatro grados a la sombra. Pero el domingo ya se notará la bajada de las temperaturas.



Otros países europeos como Grecia e Italia también vivirán la ola de calor pero no con la misma magnitud que España ya que a ellos no les llega esta masa de aire cálido procedente de África. "Estos días estamos viendo imágenes en Europa de intenso calor aunque con temperaturas que no son tan elevadas como las que aquí vamos a tener", afirma el meteorólogo.



Para este viernes se mantiene la alerta meteorológica roja por altas temperaturas en Madrid, Albacete, Toledo, Córdoba y Zaragoza, y casi cuarenta provincias estarán en el nivel de peligro naranja por la misma circunstancia ya que se espera que sea la jornada más sofocante de la ola de calor.



El color rojo implica que es un fenómeno meteorológico no habitual de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto, especialmente entre las franjas horarias del mediodía hasta la puesta del sol (13.00-20.00 horas).



Precauciones ante una ola de calor

Ante esta situación, distintas autoridades sanitarias autonómicas han insistido en las precauciones que deben adoptarse ante las altas temperaturas. Los síntomas de un golpe de calor son la hiperventilación, taquicardia, fiebre superior a cuarenta grados, confusión, dolor fuerte de cabeza, piel caliente y seca, náuseas, desmayo y pérdida de conciencia.

Ante un caso de este tipo, el afectado debe ser trasladado a un lugar fresco, intentar bajarle la temperatura con paños de agua y prestarle una rápida ayuda médica. Los niños y los ancianos son los grupos más vulnerables, sobre todo si sufren patologías crónicas como diabetes o de tipo respiratorio.