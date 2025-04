La caída de un muro y una puerta que segó el cable de oxígeno, la posible causa de la muerte de los bomberos en Alcorcón

Dos bomberos del parque de Alcorcón fallecieron tras el incendio en un garaje de Alcorcón (Madrid). Otros 13 resultaron heridos leves y uno está hospitalizado en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario de Getafe en estado grave, según Emergencias Comunidad de Madrid 112.

Al parecer el fuego se produjo cuando un conductor que se disponía a salir del garaje y chocó contra unas puertas, impactando también contra otros vehículos, que comenzaron a arder. Ahora agentes de la Policía Judicial y Científica de la Comisaría de Alcorcón de la Policía Nacional, se encargan de la investigación de los hechos.

La principal hipótesis que se baraja del incendio en el que perdieron la vida dos bomberos es la del choque de un coche dentro del garaje que derivó en una explosión. Los equipos de emergencias trabajaron en condiciones extremas debido al humo acumulado en el aparcamiento. Cuando dos parejas de bomberos se encontraban en el interior del aparcamiento fue cuando se produjeron unas explosiones.

"Una serie de explosiones han derribado un muro y unas puertas que habían. Al producirse esa explosión, se les ha cortado la progresión con el mancaje". Esta podría ser una de las causas de la muerte de los bomberos, que el derribo de una puerta bloqueara el cable de oxígeno.

"Algunos han tenido suerte y han podido encontrar la salida y otros no lo han conseguido. Los que no lo han conseguido ha sido porque le ha dado, parece ser, la explosión bastante de lleno y luego, el otro bombero, ha salido fuera y al ver que no salían los compañeros ha vuelto a entrar cuando ya no le quedaba aire...", aseguran fuentes conocedoras de lo ocurrido.

Las deflagraciones atraparon a los fallecidos y al herido grave. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, afirmaba que tras la primera explosión de uno de los coches afectados por la colisión se produjeron otras detonaciones adicionales "y ello conllevó que cuando estaban interviniendo los bomberos se produjeran las temperaturas que terminaban por abrasarles sin poder salir de ahí", añaden esas fuentes.

Tres días de luto

El Ayuntamiento de Alcorcón decreta tres días de luto oficial por los dos bomberos fallecidos este miércoles en un garaje subterráneo y han convocado cinco minutos de silencio para este jueves a las 13.00 horas en la Plaza de España.

"Rotos por el dolor de la pérdida de dos compañeros entregados, profesionales y de la gran familia del Cuerpo de Bomberos de Alcorcón. La ciudad les debe el reconocimiento como grandes servidores públicos en un trabajo tan vocacional y tan duro como es cuidar de nosotros", ha manifestado la alcaldesa, Candelaria Testa.

