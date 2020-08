Pelea entre vecinos y okupas en el municipio barcelonés de Pallejá

Amenazas e insultos por parte de unos okupas a los vecinos de Pallejá, en Barcelona. Hace unos días entraron ilegalmente en esta casa y, cuando les intentaron echar, se enfrentaron a los vecinos acusándoles de racistas.

Tuvieron que intervenir los Mossos d' Esquadra, pero no pudieron desalojar a los okupas porque ya habían pasado allí la noche. Esto ha hecho que un matrimonio que iba a comprar la casa se quede sin ella. Mientras, los vecinos siguen luchando para echar a los intrusos.

Un equipo de Antena 3 Noticias ha intentado hablar con los okupas para que nos den su versión, pero sin éxito. La vivienda, propiedad de un banco, ya tenía comprador. Una pareja había pagado una señal, pero la semana pasada los vecinos empezaron a escuchar golpes y ruido.

Llamaron a los agentes, pero no sirvió de nada. Según ellos, no pueden hacer nada. Pasadas las 48 horas sin orden judicial no los pueden echar. La tensión estalló ayer cuando los nuevos propietarios intentaron entrar. La pareja acudió para reclamar que se fueran de la casa, pero no salieron. Sacaron algunas de sus pertenencias, pero los okupas se enfrentaron a ellos y a los vecinos. Estos denuncian que les amenazaron y aseguran que incluso intentaron chantajearles, algunos aseguran que les pidieron dinero para irse.

Los Mossos se limitaron a evitar que estallara la violencia y permitieron que los okupas siguieran ahí.

Los vecinos seguirán manifestándose todos los días ante la casa okupada. La pareja que iba a comprar la casa se ha quedado sin ella, aunque se le devolverá el dinero que pagaron como señal.