"Parecía una buena madre que quería a sus hijos"

HABLA UNA VECINA DE LA PARRICIDA DE JAÉN

María del Mar, una de las vecinas de la parricida de Jaén que ha acabado con la vida de sus hijos de 3 y 11 años ha contado que cuando le contaron lo sucedido no se lo podía creer. "Pensábamos que estas cosas no pasaban, que esto solo se ve en la tele y ahora que nos ha tocado de cerca no nos lo creemos".