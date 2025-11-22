Desarticulada una banda juvenil en Toledo vinculada a los Trinitarios

La Fiscalía de Castilla-La Mancha dio por desarticulada una de las bandas juveniles más activas, los "Blood". Operaban en la región desde hace años. Ha sido un trabajo de seguimiento y acoso por parte de la Guardia Civil y un exhaustivo trabajo de investigación del Grupo de Información de la Comandancia de Toledo y del Equipo Roca de la Compañía de Illescas en el cinturón de Toledo; Alameda de la Sagra, Añover y Talavera. La banda llevaba tiempo rondando la zona y tratando de asentarse, imitando el patrón que ya había seguido en Guadalajara.Tres años después de aquellas operaciones, y con los principales núcleos desmantelados, la Fiscalía certifica que la banda ha desaparecido de Toledo, igual que lo hizo en 2024 en la provincia de Guadalajara. Según el Ministerio Público, el resultado demuestra que la actuación conjunta de policías y fiscales ha sido eficaz para frenar la implantación en Toledo de grupos juveniles violentos.

La banda de los "AB7"

Ahora en la operación ABETUL, los agentes han detenido a cuatro personas pertenecientes al grupo violento juvenil “AB7”, vinculado a los Trinitarios. Este grupo operaba en diferentes localidades de la provincia de Toledo, cometiendo numerosas acciones delictivas. En la operación se ha desarticulado el “Coro” de la organización, el núcleo jerarquizado de estos grupos criminales. Se ha detenido a cuatro personas por delitos de pertenencia a grupo criminal, lesiones, extorsión y amenazas.

La Operación comienza a raíz de una serie de altercados y hechos delictivos protagonizados por un grupo de jóvenes, en su mayoría menores de edad y que habían causado gran alarma social entre los habitantes de distintas localidades de la provincia de Toledo.

Captación de jóvenes mediante el uso de redes sociales

Los integrantes de la banda trataban de asentarse en la provincia de Toledo como un grupo violento juvenil utilizando las redes sociales para captar a jóvenes. Estos grupos criminales aspiran a controlar determinados espacios geográficos del país. De esta manera, se establecen por todo el territorio nacional formando grupos territoriales que se dedican a cometer distintos tipos de delitos. Para la captación de los jóvenes lo hacen mediante el uso las redes sociales.

Por lo general, este tipo de grupos violentos juveniles están organizados con una fuerte jerarquía donde cada uno de sus miembros tiene una función definida. En la mayoría de estas organizaciones, hay menores de edad quienes son inducidos a abandonar sus domicilios familiares y cometer actividades ilícitas como medio de financiación de la banda.

