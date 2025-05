Los pájaros de Hitchcock, en las calles de Linares porque sus vecinos denuncian que les atacan

Es casi imposible no hacer la comparación, de hecho, las escenas parecen sacadas de la mítica película Los pájaros de Hitchcock. En Linares, pasear por calles como La Cruz, el Paseo de Linarejos o los alrededores del colegio Salesianos se ha vuelto, cuanto menos, una actividad de riesgo.

Los vecinos cuentan a Antena3 Noticias que este episodio empezó con algún que otro picotazo aislado pero que ya se ha convertido en una preocupación. Desde hace días, aseguran ser atacados indiscriminadamente por estas aves mientras caminan por zonas concretas. Estos pájaros parecen tener una técnica bien afinada: se lanzan por la espalda, por sorpresa, justo cuando uno baja la guardia.

Las redes sociales se han llenado de vídeos que muestran cómo estas aves atacan en pleno vuelo, generando una mezcla de susto y carcajada. Vicente un vecino de Linares recuerda haber sufrido el primer encuentro con sus picos tras el confinamiento, “en el recinto ferial de aquí de Linares, pues ya noté yo los primeros ataques de esos pájaros. Paseando, haciendo deporte, pues en varias ocasiones sentí unos golpetazos en la cabeza", recuerda.

"Me han dado un golpetazo en la cabeza"

Este hombre explica que la actividad de estas aves se ha intensificado en los últimos días, "pero ahora, el lunes pasé por esta misma calle, la calle La Cruz, y yo lo tenía olvidado, cuando noto un golpetazo en la cabeza, al día siguiente por la mañana, paso también, pero es que me atacaron dos veces, en dos ocasiones. Una y al minuto otra". Este vecino atacado reconoce que el picotazo es soportable, "a mí no me han hecho daño, solamente me han dado el golpe en la cabeza, pero no he sentido ni herida".

Pero la naturaleza tiene una explicación para todo. Se trata de una especie autóctona: el rabilargo ibérico (Cyanopica cookii), aunque en la zona son conocidos como "mojinos". Desde el Ayuntamiento de Linares han querido tranquilizar a la ciudadanía tras los recientes encuentros sorprendentes en varias zonas del municipio. A través de un comunicado, explican que este comportamiento no es agresivo ni mucho menos peligroso, sino "una respuesta instintiva y temporal propia de su época de cría".

Estas aves, endémicas de la Península Ibérica, se encuentran en plena temporada reproductiva, entre abril y junio, y durante este periodo es habitual que exhiban lo que los expertos llaman mobbing: una estrategia defensiva que consiste en vuelos rasantes, gritos estridentes y aproximaciones rápidas a cualquier figura que perciban como una amenaza.

"No buscan causar daño"

"Los rabilargos no buscan causar daño, sino disuadir la presencia cercana a sus nidos", subraya el comunicado, que insiste en que fuera de estos meses no se han detectado conductas similares. La situación, aseguran, es pasajera.

Aun así, el consistorio lanza algunas recomendaciones básicas para evitar sustos. Por ejemplo, aconsejan no pasar cerca de árboles o arbustos donde puedan estar los nidos, evitar cualquier intento de acercarse a las crías y, en caso de que uno de estos pájaros se lance en vuelo directo, "no entrar en pánico" y simplemente alejarse con calma.

El Ayuntamiento agradece además la "colaboración de todos los ciudadanos en la protección de nuestra fauna local y en la convivencia armoniosa con las especies que habitan nuestro entorno". Más allá del susto, lo cierto es que este fenómeno, por extraño que parezca, es temporal. En cuanto pase la época de cría, los rabilargos volverán a lo suyo, y los vecinos también. Mientras tanto, toca armarse de paciencia... o de cascos.

