Adiós a los móviles entre los menores en Tolosa

Los menores tolosarras, a partir de un acuerdo entre padres y comerciantes, podrán realizar llamadas telefónicas, si lo necesitan, desde los establecimientos de la ciudad guipuzcoana. Progenitores y dueños de distintos comercios se han aliado para luchar contra el uso de los teléfonos móviles entre los menores. Teniendo la posibilidad de llamar desde cualquier establecimiento, los chavales pierden el argumento de tener un aparato para poder llamar a casa en caso de necesidad.

Se palpa la preocupación entre profesores y familias con la llegada de los teléfonos a las vidas de sus hijos. Cada vez es más temprano cuando un niño tiene entre sus manos un smartphone, y un mal uso de este puede tener consecuencias en los más pequeños. Por eso, un grupo de padres de los tres centros escolares de Tolosa, en Guipúzcoa, formaban el año pasado una organización llamada 'Altxa Burua' ('levanta la cabeza' en euskera) con la intención de que niños y adolescentes miraran más allá de las pantallas.

"La tecnología no es mala, pero que hay que hacer un buen uso de ella"

Tener un dispositivo móvil a edades tan tempranas tiene consecuencias incluso en la educación. Joseba Antsustegietxarte, uno de los directores del colegio Errikide, explica que a los niños de hoy en día les cuesta prestar atención a alguien más de cinco minutos. "Los niños están acostumbrados a la tecnología, a las lucecitas, a los mensajes con luces... y en la vida real, al no ser así, no les llama la atención", contaba. Joseba denuncia que esto hay que corregirlo y añade que "la tecnología no es mala, pero que hay que hacer un buen uso de ella".

La asociación de padres ha decidido dar un paso más allá en este inicio de curso y dar respuesta a la "excusa" de los pequeños de tener un móvil para poder llamar a sus mayores en caso de necesidad. Si los menores necesitan hacer una llamada, la podrán hacer desde algún establecimiento de la ciudad, así se podría conseguir retrasar la edad en la que se adquiere un móvil. Una iniciativa que ha sido recogida de buen grado en una localidad donde comerciantes y vecinos se conocen entre ellos.

Mariluz, encargada de la 'Relojería y joyería Cid', no dudó ni un segundo cuando le propusieron la idea. "No nos cuesta nada. Estamos encantadas de que vengan, nos pidan hacer una llamada y les ayudemos a hacerla", contaba.

Garbiñe Murillo, del comercio Mugar, también está a favor de esta propuesta. Cree que es importante retrasar la edad en la que se empieza a usar un teléfono. Esta iniciativa hace que los menores no tengan la necesidad de llevar sus teléfonos en el bolsillo y así argumentar que con su edad todavía no lo necesitan.

Los comercios que han aceptado esta iniciativa tendrán una pegatina roja con el icono de un teléfono en la mitad y con el lema 'Puedes utilizar el nuestro'. Estas pegatinas estarán, a partir de la semana que viene, en las puertas de acceso a varias tiendas de Tolosa.

La idea, posiblemente, se ampliará más allá de los comercios y los pequeños podrán tener a su disposición los teléfonos fijos de polideportivos o bibliotecas de una localidad decidida a que sus chavales "levanten la cabeza".