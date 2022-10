La conselleria de Sanitat ha confirmado a Antena 3 Noticias la apertura de un procedimiento contra la psicóloga y la psiquiatra de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Requena, en Valencia, después de que los padres de una menor denunciaran una negligencia cometida contra su hija, Isabel.

La joven, de 16 años, se quitó la vida apenas tres días después de confesar en la consulta de su psiquiatra que se sentía "incapaz de cambiar la dinámica" en la que se había "metido" y de solicitar, explícitamente, "ayuda para poder salir de esta crisis", según queda escrito en el informe médico redactado por la facultativa al que ha tenido acceso Antena 3. En ese documento, la menor cuenta que "está peor de ánimos" y "con muchos pensamientos de muerte y deseos de desaparecer".

La menor sufría anorexia nerviosa

Isabel Martínez fue diagnosticada de anorexia nerviosa a los 14 años. En sus últimos meses, su depresión, cuentan sus padres, "empeoró muchísimo, se autolesionaba a escondidas, estaba fatal". Para Rafael Martínez y Dolores Hernández este expediente disciplinario llega "cinco meses tarde". Estiman que este proceso se ha conseguido gracias a la intervención del Síndic de Greuges, defensor del pueblo en la Comunidad Valenciana, quien atendió sus quejas e instó a la Generalitat Valenciana a dar explicaciones sobre los hechos.

Rafael y Dolores también luchan por la vía judicial. Presentaron una querella por presunto homicidio imprudente contra las dos doctoras por "ignorar" todas las alertas y no activar el plan de prevención del suicidio de la Generalitat Valenciana. Ahora, acaban de recurrir el auto de inadmisión que acordó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Requena. "Mi hija cumplía, paso por paso, con todos los requisitos de ese protocolo. No debía de haber salido aquel día del hospital. Tenían que haberla ingresado donde hubiera sido, en cualquier unidad donde hubiera una cama", lamenta Rafael.

"En sus últimos meses, empeoró muchísimo. Se autolesionaba a escondidas. No era ella", recuerda Dolores. "Estábamos desbordados, no sabíamos dónde acudir. Estas doctoras no escuchaban las llamadas de auxilio. Nosotros insistíamos en que, por favor, la ingresaran y ellas achacaban todo que le ocurría a la adolescencia", explica la madre, entre lágrimas.

La familia de Isabel ha iniciado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma change.org en su memoria. "Hoy nadie me va a devolver a Isabel, pero sí quiero evitar que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que estoy pasando y sobre todo, que ninguna otra persona menor de edad tenga que ver que no hay sitio para curarle en un Hospital o centro especializado", explica Dolores en su petición.