Efemérides de hoy 18 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 18 de febrero?

El 18 de febrero de 2016, el Tribunal Supremo falla que el Hotel de Algarrobico fue construido sobre suelo no urbanizable. El organismo judicial determinó que el terreno, ubicado en el parque natural Cabo de Gata-Níjar de Almería, pertenecía a la Junta de Andalucía, provocando que el derecho de retracto del Gobierno andaluz se atañese a la norma. La decisión dejó entonces vía libre a lo que asociaciones medioambientales, como Green Peace, pedían desde el inicio de las obras, la demolición del complejo.

Originalmente, la promotora Azata del Sol adquirió más de 16 hectáreas en la línea de la costa, consiguiendo que el Ayuntamiento de Carboneras les concediera la licencia de obra. La construcción continúo su curso, hasta que, el 22 de febrero de 2006, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería ordenó la paralización de todo tipo de actividad. Desde aquella fecha no ha habido albañil que haya colocado ladrillo, el prometido “paraíso turístico” es un hotel fantasma que espera aún ser reducido a polvo. Una realidad que no parece llegar, a pesar de que el 11 de febrero de 2025 el Consejo de Ministros diera luz verde al derrumbamiento, acto que la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata a la Junta de Andalucía por el PSOE, María Jesús Montero, prometió realizar en un plazo de tan solo “cinco meses”.

Un 18 de febrero, pero de 1943, los hermanos Hans y Sophie Scholl son detenidos por la Gestapo, poniendo así fin al “La Rosa Blanca”, el movimiento estudiantil de la Universidad de Múnich que hizo frente al nazismo. Bajo el lema “la pluma contra le espada”, ambos lideraron un grupo reducido de alumnos que no estaban conformes con la situación de su país. Los dos hermanos serían atrapados por la policía nazi cuando, Jakob Schmid, el hombre de mantenimiento de la mencionada universidad, vio como Sophie tiraba por una de las ventanas del edificio copias de los panfletos que el grupo antisistema editaba y repartía entre el alumnado.

El hombre, un ferviente simpatizante nazi, denunció a los jóvenes a la Gestapo, quienes les localizaron y detuvieron. No tardaron en celebrar el juicio, el Tercer Reich quería dar ejemplo a sus ciudadanos, enseñar que pasaría si alguien se atrevía a ser mínimamente crítico con el régimen. El juez declaró a los hermanos Scholl culpables de cometer alta traición, su sentencia: la pena de muerte. El 22 de febrero ambos serían ejecutados.

¿Qué pasó el 18 de febrero?

1806.- Un decreto imperial de Napoleón Bonaparte ordena la construcción del Arco de Triunfo de París para conmemorar la victoria de los ejércitos franceses en la batalla de Austerlitz.

1926.- El torero español Manuel Báez, el 'Litri', muere de una cornada en la plaza de toros de Málaga.

1953.- Se estrena la primera película con efectos estereoscópicos en 3D, "Bwana Devil", origen del boom de los efectos tridimensionales en la industria cinematográfica estadounidense.

1965.- Gambia se independiza del Reino Unido.

1972.- La Corte Suprema de Justicia de California declara inconstitucional la pena de muerte en las condiciones entonces existentes.

1978.- Un incendio destruye el Pazo de Meirás, la residencia de verano de la familia del dictador Francisco Franco en A Coruña.

2007.- Los andaluces aprueban en referéndum, con el 87 % de los votos, el nuevo Estatuto de Autonomía.

2009.- Los jueces de grandes ciudades españolas realizan la primera huelga de su historia para reclamar un incremento en la plantilla y mayores retribuciones.

2014.- El dirigente opositor venezolano Leopoldo López, en orden y captura por incidentes en una marcha antigubernamental, se entrega a la Guardia Nacional.

2021.- El vehículo Perseverance de la agencia estadounidense aterriza con éxito en Marte con la meta de descubrir signos de vida en el pasado.

2025.- Se presenta Explorer, el exoesqueleto español de uso doméstico que devuelve la movilidad a niños con parálisis.

¿Quién nació el 18 de febrero?

1885.- Nikos Kazantzakis, escritor griego.

1912.- Antoñita Colomé, actriz y cantante española.

1932.- Milos Forman, director cinematográfico estadounidense de origen checoslovaco.

1934.- Paco Rabanne, diseñador de moda español.

1947.- José Luis Cuerda, director español de cine.

1954.- John Travolta, actor estadounidense.

1975.- Gary Neville, futbolista y entrenador británico.

¿Quién murió el 18 de febrero?

1546.- Martin Lutero, teólogo alemán.

1949.- Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la II República española.

1967.- Robert Oppenheimer, físico estadounidense.

1973.- Frank Costello, gánster estadounidense.

1993.- Jacqueline Hill, actriz británica.

2002.- José Ortega Spottorno, editor español.

2008.- Alain Robbe-Grillet, escritor y cineasta francés.

¿Qué se celebra el 18 de febrero?

Hoy, 18 de febrero, se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger.

Horóscopo del 18 de febrero

Los nacidos el 18 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 18 de febrero

Hoy, 18 de febrero, se celebra san Francisco Régis Clet.