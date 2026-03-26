Pacientes hacinados y esperas de hasta 65 horas en el Hospital Clínico de Málaga: "La situación es insostenible"

Pacientes que permanecen hacinados en camillas y sillones ubicadas en pasillos, esperando pruebas y cama, sin intimidad ni condiciones adecuadas, con tiempos de espera superiores a las 65 horas para poder ingresar en planta. Ésta es la situación crítica y de colapso asistencial constante que denuncia la Junta de Personal del Hospital Universitario Virgen de la Victoria y que está generando condiciones indignas y peligrosas tanto para pacientes como para los propios profesionales.

Los sindicatos consideran que Málaga padece un grave problema estructural en su sanidad pública. En estos momentos, hay 27 pacientes pendientes de ingreso, lo que evidencia un bloqueo estructural del sistema. El nivel de deterioro asistencial es especialmente alarmante por la gravedad de los pacientes afectados. Son pacientes con patologías graves como hemorragias cerebrales, insuficiencia cardiaca, anginas de pecho o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, esperando una cama disponible. La Junta de Personal describe situaciones dantescas, como pacientes oncológicos paliativos permaneciendo más de 24 horas en camillas o casos de pacientes de traumatología con sepsis infecciosa en pasillos durante más de 25 horas.

Esta situación que asegura es insostenible se agrava por una gestión ineficiente de los recursos disponibles ya que existe una sala con 5 camas y 6 sillones que, lejos de destinarse a aliviar la presión asistencial, se utiliza durante el turno de mañana para pacientes de planta pendientes de alta y permanece cerrada el resto del día por falta de recursos humanos para trabajar con los pacientes, por falta de contratos, mientras los profesionales se tienen que marchar a otras comunidades para trabajar con cierta estabilidad.

Los profesionales trabajan en condiciones extremas

La Junta de Personal tras meses denunciando esta problemática considera que este grave problema estructural está siendo mantenido y consentido por el Servicio Andaluz de Salud, que sigue sin adoptar medidas. Sin embargo, desde el SAS se niega que en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria exista situación de colapso, si bien se registra, como en otras épocas del año, una alta demanda asistencial. Los pacientes están siendo atendidos conforme a criterios clínicos y de prioridad asistencial, tras su valoración en el área de clasificación (triaje), garantizando en todo momento la seguridad y calidad de la atención.

El colectivo en cambio señala que los profesionales trabajan al límite, en condiciones extremas. A ello se suma la falta de diálogo con los trabajadores lo que confirma el fracaso de la actual dirección. Por todo ello, la Junta de Personal exige nuevamente la dimisión inmediata del director gerente Jesús Fernández Galán, así como de la Dirección Económica, por su responsabilidad directa en este colapso y por una gestión que está poniendo vidas en riesgo.

El hospital, confirman desde el SAS, mantiene activados de forma permanente los planes de contingencia previstos para responder a estos picos de actividad, que incluyen la optimización de los circuitos asistenciales, la coordinación con otros centros del complejo hospitalario y recursos complementarios, la agilización de altas hospitalarias y pruebas diagnósticas, así como la adecuación puntual de la actividad programada para priorizar la atención a los pacientes con necesidades de ingreso. Asimismo, se está realizando un seguimiento continuo de la situación para adaptar los recursos disponibles a la evolución de la demanda asistencial en cada momento.

Para los sindicatos sin embargo la dirección no ofrece soluciones. De ahí avanzan que sí no se actúa de manera urgente, se iniciarán movilizaciones, no descartándose ninguna medida de presión.

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