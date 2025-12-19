Dos sindicatos denuncian al Hospital del Mar: Tres pacientes han muerto en urgencias tras largas esperas

Los sindicatos CGT Sanitat Barcelona y Federación de Trabajadores de Cataluña-Intersindical (FTC-IAC) han presentado una denuncia contra el Consorcio del que forma parte el Hospital del Mar y el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Dicen que las urgencias están colapsadas de forma crónica y que durante este mes de diciembre han muerto tres ancianos, uno de ellos llevaba más de 70 horas esperando. Acuden a la justicia al considerar que la situación es insostenible y que pone en riesgo la vida de las personas y constituye un presunto delito de abandono colectivo de un servicio público.

Sin embargo, la dirección del centro lo niega y ha emitido un comunicado en el que aseguran que los pacientes que perdieron la vida en ningún caso estaban desatendidos e, incluso, no descartan emprender acciones legales contra los sindicatos.

Las muertes ocurrieron entre el 9 y el 13 de diciembre. El primer caso fue el de un hombre de 82 años que murió tras esperar alrededor de 40 horas en Urgencias. Días más tarde, otros dos pacientes de 92 y 93 años murieron tras permanecer más de 58 y 70 horas respectivamente.

Los sindicatos insisten en que una demora prolongada del tiempo de espera se asocia con un augmento del riesgo de mortalidad especialmente en pacientes de edad avanzada o con patologías completas, como es el caso de estas tres personas que han muerto durante este mes de diciembre en el centro hospitalario.

Por su parte, la dirección del Hospital del Mar ha emitido un comunicado defendiendo que los pacientes que murieron no han estado desatendidos en ningún momento y dicen no tener constancia, por lo menos por el momento, de esa denuncia.

Este episodio pone de manifiesto un problema estructural que no es exclusivo del Hospital del Mar de Barcelona, los tiempos de espera en urgencias hospitalarias son elevados y, para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse, sindicatos, profesionales y familiares, reclaman soluciones urgentes.