Un paciente rompe la nariz a una médica durante su consulta en un centro de salud en Málaga

Un paciente con actitud agresiva ha agredido a una médica durante una visita a su consulta en el municipio de Villanueva del Rosario(Málaga). Sobre las 11:55 del domingo cuando la profesional de la salud pasaba consulta el hombre ha entrado en el despacho y ha golpeado varias veces su cara hasta fracturarle la nariz sin "mediar palabras". Tras caer al suelo la doctora aprovechó para huir de la consulta y pedir ayuda.

La facultativa debido a las lesiones fue trasladada al Hospital de Antequera(Málaga) para recibir atención por las distintas heridas en la cara y una importante fractura nasal con pronóstico moderado, provocada por la agresión injustificada del paciente.

El Colegio de Médicos de Málaga ha lamentado y condenado profundamente esta agresión física, cuya gravedad y violencia han calificado de "preocupante".

Se exigen medidas de seguridad

La institución malagueña de salud suma un nuevo caso a los dos casos ya existentes de agresiones a miembros de la comunidad sanitaria. El presidente del colegio de médicos, el doctor Pedro J. Navarro ha querido volver a ser meridiano con la política de tolerancia cero de la corporación con lo que respecta a las agresiones.

Además, ha querido recordarle a las administraciones públicas que ha de ser una prioridad la puesta en marcha de más medidas de seguridad en los centros de salud para erradicar esta lacra que impide a los sanitarios ejercer su profesión con seguridad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.