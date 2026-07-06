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Agresión

Un paciente rompe la nariz a una médica durante su consulta en un centro de salud en Málaga

La facultativa fue trasladada al Hospital de Antequera y ha necesitado atención médica.

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Muna mujer de 63 años muere en Valladolid tras 5 días intentando contactar con su centro de salud o el hospital Efe

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Pepe Ribas
Publicado:

Un paciente con actitud agresiva ha agredido a una médica durante una visita a su consulta en el municipio de Villanueva del Rosario(Málaga). Sobre las 11:55 del domingo cuando la profesional de la salud pasaba consulta el hombre ha entrado en el despacho y ha golpeado varias veces su cara hasta fracturarle la nariz sin "mediar palabras". Tras caer al suelo la doctora aprovechó para huir de la consulta y pedir ayuda.

La facultativa debido a las lesiones fue trasladada al Hospital de Antequera(Málaga) para recibir atención por las distintas heridas en la cara y una importante fractura nasal con pronóstico moderado, provocada por la agresión injustificada del paciente.

El Colegio de Médicos de Málaga ha lamentado y condenado profundamente esta agresión física, cuya gravedad y violencia han calificado de "preocupante".

Se exigen medidas de seguridad

La institución malagueña de salud suma un nuevo caso a los dos casos ya existentes de agresiones a miembros de la comunidad sanitaria. El presidente del colegio de médicos, el doctor Pedro J. Navarro ha querido volver a ser meridiano con la política de tolerancia cero de la corporación con lo que respecta a las agresiones.

Además, ha querido recordarle a las administraciones públicas que ha de ser una prioridad la puesta en marcha de más medidas de seguridad en los centros de salud para erradicar esta lacra que impide a los sanitarios ejercer su profesión con seguridad.

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