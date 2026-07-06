Un joven que quedó parapléjico tras un salto al mar cumple el reto de cruzar a nado la Bahía de Cádiz: "Cansado pero muy feliz"

La Bahía de Cádiz fue este sábado escenario de una historia de superación, compromiso y amor entre padre e hijo. Ignacio Peñuelas, un joven de 31 años que quedó parapléjico tras sufrir una lesión medular en un accidente ocurrido durante unas vacaciones en Mallorca, logró completar el reto de cruzar a nado los cerca de cinco kilómetros que separan la Punta de San Felipe, en Cádiz, de la playa de La Muralla, en El Puerto de Santa María.

Lo hizo acompañado por su padre, Juan Peñuelas, de 72 años, con quien compartió una travesía que iba mucho más allá del desafío deportivo. El objetivo era recaudar fondos para la investigación de la lesión medular y lanzar un mensaje de esperanza, resiliencia y capacidad de superación.

La prueba, iniciada a primera hora de la mañana, se prolongó durante cerca de dos horas y cuarenta minutos. Durante el recorrido, Ignacio tuvo que detenerse brevemente debido al frío, ya que su lesión afecta a la regulación de la temperatura corporal. Tras recuperarse, retomó la marcha hasta alcanzar la orilla, donde familiares, amigos y numerosos vecinos lo recibieron entre aplausos y muestras de cariño.

Desafío superado con éxito

Lejos de atribuirse el protagonismo, Juan Peñuelas quiso poner en valor el esfuerzo de su hijo nada más finalizar la travesía, destacando emocionado que el mérito había sido de Ignacio y que él solo había actuado como cualquier padre hubiera hecho.

La llegada a la orilla estuvo marcada por la emoción de la familia. Su madre, que siguió el reto con nervios durante toda la mañana, no dudó en lanzarse al agua para recibir a su hijo y a su marido en los últimos metros del recorrido. El alivio llegó al comprobar que el desafío había concluido con éxito, después de momentos de incertidumbre durante la travesía.

El reto, que padre e hijo soñaban con realizar desde hacía años, adquirió un significado completamente distinto tras el accidente que cambió la vida de Ignacio. Lo que nació como una meta deportiva terminó convirtiéndose en una iniciativa solidaria con la que ambos han querido visibilizar la realidad de las personas con lesión medular y contribuir a impulsar la investigación.

Durante todo el recorrido estuvieron acompañados por embarcaciones y kayaks de apoyo que garantizaron la seguridad de la travesía. La jornada concluyó en un ambiente festivo en la playa de La Muralla, donde familiares, amigos y vecinos celebraron el éxito de un desafío que deja una imagen difícil de olvidar: la de un padre y un hijo unidos por el mar, el esfuerzo y la voluntad de demostrar que, incluso cuando la vida cambia por completo, siempre es posible seguir avanzando.

Un día después del desafío, Ignacio ha confesado que las secuelas físicas del esfuerzo ya se hacen notar. "Me siento con agujetas y muy cansado, pero muy feliz de haber terminado este primer reto", explica. Reconoce además haberse despertado con una "resaca emocional" tras todo lo vivido durante el fin de semana. Ignacio agradece el respaldo recibido "si estás rodeado de gente que te quiere, todo es posible".

Mientras continúa recuperándose de la travesía, su padre Juan, piloto veterano que sigue colaborando en la extinción de incendios, ha tenido que regresar a su trabajo para colaborar en las labores relacionadas con los incendios que afectan al Pirineo. "Ya está volando para cuidar nuestros campos", explica emocionado.

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Pese a la distancia, ambos siguen compartiendo la emoción por lo conseguido. "Me ha llamado para decirme lo feliz que es y el gran fin de semana que ha pasado", concluye este joven que ha superado con creces el reto.