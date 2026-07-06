Así ha sido el Chupinazo de San Fermín 2026 que da comienzo a las fiestas

Los Sanfermines ya han comenzado. Como marca la tradición, a las 12.00 horas de este lunes el chupinazo ha estallado desde el balcón principal del Ayuntamiento de Pamplona, dando inicio a nueve días de unas fiestas conocidas en todo el mundo. Los encargados de prender la mecha han sido el subdirector de Urgencias de Navarra, Clint Jean Louis, y la enfermera de la UVI móvil de Tafalla, Araceli Sergio. Más de 12.500 personas han abarrotado la plaza Consistorial para vivir en primera persona el momento más esperado del inicio de las fiestas.

Aunque hoy es uno de los momentos más icónicos de los Sanfermines, el chupinazo es una tradición relativamente reciente: el primero se lanzó en 1941.

Pocos minutos antes del mediodía, los protagonistas saldrán al balcón acompañados por un ordenanza municipal y un representante de la pirotecnia Caballer, encargada de fabricar el cohete. Mientras tanto, la plaza coreará el tradicional "¡San Fermín!, ¡San Fermín!, ¡San Fermín!" con los pañuelos rojos en alto, que solo se anudarán al cuello una vez estalle el cohete.

Tras el toque de los clarineros y el saludo protocolario en castellano y euskera, llegará el momento más esperado con el grito que da inicio oficial a las fiestas: " Pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermín!". Sigue en directo las imágenes del Chupinazo de San Fermín 2026 aquí, en Antena 3 Noticias.

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