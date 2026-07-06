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Pornografía infantil

Tres menores de edad son detenidos por difundir imágenes sexuales de compañeras de clase generadas con inteligencia artificial

Los varones son investigados por la Fiscalía de Menores de Murcia tras atentar contra la intimidad e integridad moral de las menores.

Los varones son investigados por la Fiscalía de Menores de Murcia

Tres menores de edad son detenidos por difundir imágenes sexuales de compañeras de clase generadas con inteligencia artificial Policía Nacional

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Sofía Avendaño
Publicado:

Tres menores de edad han sido detenidos por la Policía Nacional por un presunto delito de pornografía infantil. Los jóvenes habrían manipulado imágenes de compañeras de su clase mediante el uso de la Inteligencia Artificial.

Dichas imágenes fueron generadas de manera que las menores aparecían sexualizadas, y posteriormente fueron difundidas a través de medios digitales. Las fotografías, en las que las víctimas aparecían sin ropa y donde se visualizaba contenido sexual explícito, llegaron a las manos de los padres de las víctimas. Fueron ellos quienes interpusieron la denuncia contra los tres varones.

Pornografía infantil, intimidad e integridad moral

Los tres delitos por los que son investigados son: pornografía infantil, responsabilidad contra la intimidad y la integridad moral.

Actualmente, es la Fiscalía de Menores de Murcia la que se está encargando de llevar a cabo este procedimiento que conforma la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad Penal del Menor.

Los menores no están exentos de cargos

Tal y como recuerda la Policía Nacional, la creación y difusión de imágenes sexualizadas de menores siempre es un delito y tiene consecuencias penales y jurídicas, independientemente de que el acto sea ejecutado por un menor de edad. Cabe mencionar que da igual que el contenido audiovisual sea generado por herramientas de inteligencia artificial, sigue constituyendo un delito.

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