Un jabalí ataca a una empleada de un centro geriátrico en Cataluña

Una trabajadora de la residencia geriátrica de Sant Domènec de Balaguer en la comarca de la Noguera (Lleida) ha sido atacada por un jabalí. El animal salvaje ha entrado por la zona del gimnasio y ha ido directo hacia la empleada del centro tirándola al suelo y hiriéndole en la pierna.

La situación, bajo control

Tras este incidente, se trasladaron hasta el lugar de los hechos los Bomberos de la Generalitat, que consiguieron dar con el animal a tiempo para evitar que siguiera sembrando el caos en la residencia de ancianos. A continuación agentes rurales procedieron a sedar al animal y lo sacaron fuera del centro geriátrico sin que se llegaran a producir más incidentes. La empleada de la residencia fue atendida primeramente por miembros del Sistema de Emergencias Médicas(SEM) y posteriormente trasladada al Centro de Atención Primaria(CAP) de Balaguer para recibir la asistencia sanitaria necesaria.

Un problema para Cataluña

Los jabalíes suponen desde finales de 2025 un problema de salud importante para Cataluña ya que se han detectado más de 155 casos de peste porcina africana en estos animales. A causa de esto, la comunidad autónoma catalana ha tenido que contener el foco de infección, reabrir mercados y seguir investigando el origen de este virus.

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