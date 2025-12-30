Más de 1.900 migrantes han muerto en 2025 tratando de llegar a las costas canarias

En 2025 han muerto más de 3.000 personas tratando de llegar a nuestras costas en embarcaciones irregulares, según el informe ‘Monitoreo de Derecho a la Vida 2025’, del colectivo Ca-minando Fronteras, que constata un aumento los naufragios. La ruta atlántica hacia las Islas Canarias es una de las más peligrosas del mundo y la más transitada en estos años, pero este 2025 ha sido superada en tránsito por la ruta argelina, que además ha duplicado la mortalidad con respecto al año anterior y en ella se han documentado 1.037 víctimas en 121 tragedias marítimas.

La ruta atlántica hacia las Islas Canarias continúa siendo la más letal, con 1.906 víctimas, aunque este año ha registrado un retroceso en el número de llegadas y por tanto también de tragedias. Existen diferentes rutas según el punto de salida de las embarcaciones, el cruce migratorio en la costa situada entre Agadir-Dajla sigue siendo mayoritariamente utilizado por personas que viajan en embarcaciones neumáticas.

La ruta desde Mauritania sigue siendo la que mayor número de víctimas presenta, y la frecuentan personas procedentes del Sahel y del África Occidental. La mayoría de personas que utilizan la travesía desde las costas de Senegal son senegaleses pero en los últimos meses se han interceptado también personas procedentes de Gambia, aunque esta es a su vez otra de las rutas de navegación hacia las Islas Canarias. En 2025 ha aparecido una incipiente nueva ruta migratoria desde Guinea Conakry, un trayecto de más de 2.000 kilómetros, que se ha convertido en un punto estratégico de salida de cayucos.

Las razones detrás de estas muertes

Helena Maleno, la coordinadora de esta investigación, afirma que: “La reducción del número global de personas fallecidas en las fronteras no es consecuencia de una mayor protección del derecho a la vida”. A pesar de este descenso estadístico, estamos registrando un aumento del número de tragedias, ya que muchas de las rutas actuales utilizan embarcaciones con menos personas a bordo, lo que fragmenta las cifras sin reducir la letalidad. Al mismo tiempo, se observa un incremento de los intentos de llegada y de los episodios mortales, especialmente en la ruta argelina y en los cruces a nado hacia Ceuta, así como la apertura de nuevas rutas cada vez más largas, lejanas y peligrosas, que exponen a las personas a un riesgo extremo.

Desde el año 2007, el Colectivo Ca-minando Fronteras gestiona una línea telefónica de alertas que se encuentra operativa las 24 horas del día, los 365 días del año y a través de ella reciben alertas de personas que se encuentran en peligro en las fronteras, de embarcaciones en riesgo en el mar y de familiares de migrantes.

El informe concluye que las muertes y desapariciones se producen por la insuficiente activación de los dispositivos de rescate y por la externalización del control y la gestión fronteriza hacia terceros países.

