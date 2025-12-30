Una clínica estética ilegal en Los Barrios (Cádiz) ofrece tratamientos a bajo precio por redes sociales

Una clínica de estética ilegal que llevaba tiempo funcionando en el municipio de Los Barrios (Cádiz) sin ningún tipo de autorización ha sido desmantelada por la Guardia Civil. La responsable del establecimiento ha sido detenida por realizar tratamientos estéticos sin contar con la formación necesaria ni con los permisos exigidos, poniendo en riesgo la salud de las personas que acudían al local.

La investigación comenzó el pasado mes de octubre, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un supuesto centro de estética que ofrecía tratamientos a precios muy llamativos. El negocio se anunciaba únicamente a través de redes sociales, donde captaba clientes atraídos por las ofertas y la rapidez de los resultados prometidos. Este método de publicidad fue una de las claves que levantó las sospechas de las autoridades.

Otro detalle que llamó la atención de los investigadores fue que la clínica no facilitaba su dirección exacta hasta que el cliente cerraba una cita. Tras varias comprobaciones, los agentes lograron localizar el local, que se encontraba en una oficina del barrio de Guadacorte, en Los Barrios. Desde el exterior, el lugar no daba pistas de que allí se estuvieran realizando tratamientos estéticos.

Realizaba tratamientos sin estudios sanitarios

Una vez obtenida la autorización judicial, la Guardia Civil registró el local con el apoyo de inspectores de la Junta de Andalucía. En su interior, encontraron un espacio preparado y con apariencia de clínica médica. Había camillas, material sanitario y productos estéticos, pese a que no cumplía ninguna de las condiciones legales para ejercer este tipo de actividad.

Según las investigaciones, la responsable del centro realizaba pinchazos estéticos como bótox, rellenos faciales y otros tratamientos similares, sin tener estudios sanitarios ni control médico alguno. Además, utilizaba productos de origen desconocido y sin garantías. Algunos de ellos no estaban destinados al uso en personas, lo que suponía un serio peligro para la salud de los clientes.

Durante la inspección, los agentes comprobaron también que la clínica tenía numerosas citas ya reservadas para el mes de diciembre, coincidiendo con las fiestas navideñas. Como resultado de la actuación policial, el local fue precintado y cerrado de inmediato, y se incautaron medicamentos, jeringuillas y otros utensilios utilizados en los tratamientos. La responsable ha sido detenida por presuntos delitos contra la salud pública y por ejercer una profesión sin estar cualificada para ello.

Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de acudir siempre a centros autorizados y a profesionales cualificados, ya que este tipo de prácticas ilegales pueden tener consecuencias graves para la salud.

