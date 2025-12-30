Violencia
Hallan un gato con más de 50 disparos de perdigones en su cuerpo en Polanco
El animal había sido intervenido quirúrgicamente tiempo atrás por un carcinoma en la oreja y se encontraba en proceso de recuperación.
La asociación Gatucos Torrelavega ha atendido recientemente a un gato procedente de una colonia felina de Posadillo (Polanco), en cuyo cuerpo se han localizado más de 50 perdigones. El animal había sido intervenido quirúrgicamente tiempo atrás por un carcinoma en la oreja y se encontraba en proceso de recuperación en el refugio cuando comenzó a presentar una cojera persistente.
Ante la mala evolución del animal, llamado Van Gogh, fue trasladado al veterinario, donde las radiografías que le hicieron revelaron la presencia de decenas de impactos de perdigón en su interior. La Federación DEAN (Defensa Animal Cantabria), en la que se integra Gatucos Torrelavega, ha sido quien ha dado a conocer estos hechos.
La denuncia de los hechos
DEAN ha anunciado que denunciará el caso ante las autoridades y ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil para que se investigue lo ocurrido y se depuren responsabilidades. La federación califica el suceso de “extrema gravedad” y subraya que no se trata de un hecho aislado, sino de una situación que lleva años siendo denunciada.
Según la entidad, la elevada cantidad de perdigones descarta por completo la posibilidad de un disparo accidental. "Todo apunta a un acto deliberado, prolongado y con ensañamiento", señalan, ya que un único disparo habría provocado la huida instintiva del animal. La acumulación de impactos solo puede explicarse, a su juicio, por una acción consciente y reiterada.
La federación recuerda además que en el municipio de Polanco se han producido durante años episodios repetidos de disparos contra gatos, denunciados por vecinos y asociaciones, sin que, según sostienen, se haya ofrecido una respuesta acorde a la gravedad de los hechos. Consideran especialmente preocupante que desde el propio Ayuntamiento se haya afirmado públicamente que no existen gatos comunitarios en el municipio, negando una realidad que, aseguran, es conocida por la ciudadanía y está documentada por las entidades de protección animal.
DEAN insiste en que el maltrato animal es un delito y advierte de que el uso de armas contra animales en entornos habitados supone también un grave riesgo para la seguridad pública. "No podemos normalizar que se dispare contra animales indefensos con total impunidad. La violencia hacia los animales es una señal de alarma social que las administraciones no pueden seguir ignorando", concluyen, reclamando investigación, responsabilidades y medidas efectivas antes de que se produzcan consecuencias aún más graves.
