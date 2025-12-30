Hallan un gato con más de 50 disparos de perdigones en su cuerpo en Polanco

La asociación Gatucos Torrelavega ha atendido recientemente a un gato procedente de una colonia felina de Posadillo (Polanco), en cuyo cuerpo se han localizado más de 50 perdigones. El animal había sido intervenido quirúrgicamente tiempo atrás por un carcinoma en la oreja y se encontraba en proceso de recuperación en el refugio cuando comenzó a presentar una cojera persistente.

Ante la mala evolución del animal, llamado Van Gogh, fue trasladado al veterinario, donde las radiografías que le hicieron revelaron la presencia de decenas de impactos de perdigón en su interior. La Federación DEAN (Defensa Animal Cantabria), en la que se integra Gatucos Torrelavega, ha sido quien ha dado a conocer estos hechos.

La denuncia de los hechos

DEAN ha anunciado que denunciará el caso ante las autoridades y ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil para que se investigue lo ocurrido y se depuren responsabilidades. La federación califica el suceso de “extrema gravedad” y subraya que no se trata de un hecho aislado, sino de una situación que lleva años siendo denunciada.