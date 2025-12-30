Dos muertos y un herido grave tras un choque frontal en Tabernas, Almería

Dos personas han muerto y una tercera ha resultado herida de gravedad debido a una colisión frontal entre dos vehículos en un accidente registrado este martes en la carretera N-340 próximo al municipio de Tabernas (Almería).

Según señala EFE, fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería y del servicio de emergencias 112 de Andalucía han comunicado que el incidente ha sucedido sobre las 11:30 horas en el punto kilométrico 473 de la vía.

En uno de los dos coches que han chocado, viajaba una familia.

Traslado al hospital

Después del impacto, dos personas han perdido la vida: el conductor de uno de los vehículos, un hombre de 73 años, y una persona que se encontraba en el asiento trasero del segundo vehículo, que era hijo del conductor de este último coche, según informa EFE.

Tras el accidente, el conductor del segundo coche ha resultado gravemente herido y ha sido trasladado en un helicóptero sanitario al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital almeriense, el cual ha despegado desde el término municipal sobre las 14:20 horas una vez se ha podido estabilizar al paciente, según indica Europa Press. El resto de ocupantes de ese vehículo, de los cuales no se han ofrecido datos, han quedado heridos de carácter leve.

Hasta el lugar del incidente han acudido efectivos de la Guardia Civil, sanitarios del 061 y Bomberos del Poniente, que han tenido que actuar para excarcelar a varios de los implicados que se encontraban atrapados en el interior de los coches.

Doble tragedia en Tenerife

El pasado fin de semana murió una pareja de jóvenes en dos accidentes de moto diferentes ocurridos en menos de 24 horas de diferencia. Orimar, de 34 años, y Adrián, de 28, que mantenían una relación sentimental desde hacía más de dos años y compartían, además de su origen venezolano, una enrome pasión por las motos y los animales.

El primero de los siniestros tuvo lugar el viernes por la tarde, sobre las 18:00 horas, a la altura del polígono industrial de Granadilla de Abona.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112) de Canarias en su cuenta de X, la motocicleta que conducía Orimar "colisionó con un autobús" por causas que aún se investigan.

17 horas y 25 minutos después de perder a su pareja, Adrián perdió la vida en un segundo accidente de tráfico en la mañana del sábado, en el municipio de San Miguel de Abona.

